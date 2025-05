Дом с покойниками: в Англии продают старую жилую церковь вместе с кладбищем (фото)

Соседи тихие, но есть один момент

В Британии продают необычный дом. Это была бывшая церковь XIX века, ее затем превратили в пятиспальный дом с четырьмя ванными комнатами.

Об этом стало известно из объявления в Фейсбуке паблика For The Love Of Old Houses. Стоимость этой уникальной недвижимости составляет около 1,8 миллионов долларов США.

Архитектурные особенности

Здание поражает своей готической архитектурой XIX века. Массивная каменная конструкция из темного камня сохранила все характерные черты церковной постройки: высокую колокольню со шпилем, стрельчатые окна и мощные контрфорсы. Внешний вид здания остается подлинным и величественным.

Внутри жилье совмещает историческое наследие с современным комфортом. Интерьер сохранил оригинальные готические арки, высокие сводчатые потолки с красно-золотистым убранством и впечатляющие цветные витражи. Пространство организовано таким образом, что у каждой комнаты есть окна с панорамным видом на окружающую местность.

Особая "изюминка" — историческое кладбище

Наиболее необычной особенностью этой недвижимости является то, что здание окружено действующим историческим кладбищем. На зеленой лужайке вокруг церкви расположены десятки старинных надгробий разных форм и размеров — от простых каменных плит до высоких памятников с крестами.

Кладбище органично вписывается в ландшафт: старые дубы и другие деревья создают уютную, почти парковую атмосферу. Весной трава между могилами становится ярко-зеленой, что придает месту особую умиротворенность.

Расположение и особенности

Недвижимость находится на Галифакс-роуд в поселке Денхолм, графство Западный Йоркшир, Англия. Дом расположен на земельном участке площадью около 0,8 акра, что предоставляет будущим владельцам простор и приватность.

По словам риэлторов, это "неповторимая возможность, которая случается раз в жизни". Предыдущие владельцы в течение последних лет тщательно поддерживали здание, сохранив его оригинальные черты и дополнив современными удобствами.

Для тех, кто ценит историю, уникальную архитектуру и не опасается необыкновенного соседства с прошлым, эта недвижимость может стать настоящей находкой.

