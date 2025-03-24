Это был первый позолоченный храм в Киеве: как выглядит святыня сегодня и где ее найти (фото)

Это одна из самых известных святынь Киева, имеющая почти тысячелетнюю историю

Михайловский Златоверхий собор — одна из самых выдающихся святынь Киева, олицетворяющая многовековую историю, духовность и культурное наследие Украины. Расположенный на живописном холме над Днепром, он является символом стойкости и возрождения украинского народа.

Его история полна величия и испытаний: от основания в XII веке и расцвета в эпоху казачества до трагического уничтожения в 1930-х годах советской властью. Но храм был возрожден в 1990-х, и сегодня он снова является важным религиозным и культурным центром Киева.

Основание и архитектура

История собора началась в 1108-1113 годах, когда князь Святополк Изяславич, внук Ярослава Мудрого, возвел храм в честь архангела Михаила — небесного покровителя Киева. Первоначально это было трехнефное шестистолбное крестово-купольное сооружение с одним позолоченным куполом, что стало новаторством для архитектуры того времени и дало основание для названия "Златоверхий".

В XVIII веке собор претерпел значительные изменения: его перестроили в стиле украинского барокко, добавив шесть меньших куполов, что придало ему величественный вид. Интерьер храма украшали мозаики и фрески, исполненные византийскими мастерами, считавшимися шедеврами древнерусского искусства.

Испытание временем

На протяжении веков собор неоднократно подвергался разрушениям и обновлениям. В 1240 году во время монгольского нашествия он был разграблен, но впоследствии отстроен. В XVII веке при поддержке гетмана Богдана Хмельницкого были проведены масштабные реставрационные работы, во время которых купола собора покрыли медью и повторно позолотили.

Одно из последних фото собора перед уничтожением

Руины собора после взрыва

Наибольшие потери собор понес в 1930-х годах, когда советские власти решили снести его в рамках плана создания правительственного центра на этом месте. В 1934–1936 годах собор, колокольня и часть других построек монастыря были разрушены.

Возрождение и современность

После обретения Украиной независимости встал вопрос восстановления Михайловского Златоверхого собора. В 1997–1998 годах благодаря усилиям общественности и государства собор был отстроен, вернув ему исторический вид и значение. ​

Сегодня Михайловский Златоверхий собор является не только действующим храмом, но и важным культурным центром. Во время Революции Достоинства монастырь стал убежищем и госпиталем для протестующих, демонстрируя свою роль как оплот духовности и человечности. На стенах монастыря размещена Стена памяти погибших защитников Украины, напоминающая о цене свободы и независимости.

На территории монастыря расположены Киевская православная богословская академия, церковь Иоанна Богослова, колокольня и Музей истории Михайловского Златоверхого монастыря. Монастырские колокола формируют карильон, который может исполнять сложные музыкальные композиции, в частности, гимн Украины. ​

Михайловский Златоверхий собор является ярким примером возрождения национального наследия и символом несокрушимости украинского духа. Его история напоминает нам о важности сохранения культурных и духовных ценностей для будущих поколений.

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