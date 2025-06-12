Такого еще не было. В Киеве горе-вор пытался ограбить станцию ​​метро (фото)

Подозреваемый может сесть в тюрьму на 8 лет

В киевском метрополитене произошла странная попытка кражи. Объектом преступления стал дефибриллятор.

Событие случилось на станции метро "Оболонь". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

51-летний мужчина из Киевской области решил вынести из подземки медицинское оборудование, которое может спасать жизнь в критических ситуациях.

По данным полиции, злоумышленник, уже имевший судимости за имущественные преступления, действовал нагло, но осторожно. Заметил дефибриллятор в специальном шкафу на платформе, убедился, что за ним не следят, и выкрутил устройство. Впрочем, далеко уйти не удалось — на выходе остановил его полицейский из подразделения метрополитена.

Украденный дефибриллятор вернули на место, чтобы он и дальше мог выполнять свою главную задачу — спасать жизнь пассажиров.

Украденный дефибриллятор

В то же время горе-вору сообщили о подозрении по статье о покушении на кражу в условиях военного положения.

"Сейчас следователи следственного отдела управления полиции в метрополитене сообщили фигуранту о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на тайное похищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения", — идется в сообщении.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Пока что мужчина находится под стражей.

Подозреваемый

Ранее "Телеграф" писал, что произошла массовая драка в одном из ЖК Киева. По словам очевидцев, конфликт возник поздно вечером и быстро перерос в физическое противостояние.