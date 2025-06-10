Привлекли даже авиацию. Как тушат масштабные пожары в Киеве после атаки (фото, видео)

Пожары окутали небо в столице так, что не было видно даже некоторых домов

Россия провела массированную атаку на столицу в ночь на вторник, 10 июня. В городе раздались взрывы, зафиксированы разрушения и пожары.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Вражеская атака вызвала многочисленные пожары в различных районах города, для борьбы с которыми спасатели использовали авиацию.

Специальный авиационный отряд ГСЧС предназначен для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведения специальных работ в сложных условиях. Вертолеты ГСЧС применяют не только для пожаротушения, но и для эвакуации людей из зон чрезвычайных ситуаций, доставки спасательных бригад в труднодоступные места и мониторинга чрезвычайных происшествий с воздуха.

Фото — Ян Доброносов, Телеграф

Фото — Ян Доброносов, Телеграф

Фото — Ян Доброносов, Телеграф

Фото — Ян Доброносов, Телеграф

Больше всего от обстрелов пострадали Шевченковский, Оболонский и Соломенский районы, где загорелись жилые дома и общественные постройки. Также зафиксировано разрушение на Дарнице, Днепровском, Деснянском и Подольском районах.

Фото — Ян Доброносов, Телеграф

Фото — Ян Доброносов, Телеграф

Недавно "Телеграф" писал, как выглядит столица после масштабных обстрелов. Последствия атаки зафиксированы в семи районах.