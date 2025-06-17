Зонтик не будем выпускать из рук? Какой ожидается погода в Киеве в ближайшие дни

Некоторые синоптики также ожидают и ветры

В Киеве погода пока облачная и дождливая. Позже город немного обогреет солнце, но тучи вернутся. Некоторые синоптики прогнозируют, что они возобновятся вместе с дождями, даже, вероятно, ливнями.

Температура в столице 17-19 июня не опустится ниже 24 теплых градусов днем и +14 градусов ночью. Таким прогнозом поделились метеорологи из "Sinoptik" и "Accuweather".

Во вторник облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера, а днем должен пройти умеренный дождь, по данным "Sinoptik". На следующий же день осадки покинут город, но облачность еще будет держаться. Так же будет и в четверг. Температура 17-19 июня в дневное время будет колебаться в пределах +23...24 градусов, а в ночное — +15...18 градусов. Сила ветра в эти дни не превысит слабых 4 м/с.

"Accuweather" прогнозирует почти такую же погоду в период 17-19 июня. Во вторник будет облачно с мелкими дождями днем. Среда ожидается более или менее ясной. Однако здесь в четверг синоптики ожидают дожди, даже ливень, который, вероятно, продлится с самого утра и до наступления вечера. Показатели на термометрах днем будут достигать от +24 до +25 градусов, а ночью — от +14 до +17 градусов. В ближайшие дни могут бушевать свежие-сильные ветры — от 17 м/с до 22 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине снова испортится погода.