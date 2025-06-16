Вторник или среда? Когда в Киеве лучше иметь при себе зонтик

Кроме дождей, местами могут разгуляться и ветры

Погода в Киеве сейчас преимущественно солнечная, теплая, но ветреная. Синоптики прогнозируют, что позже город посетят облака вместе с кратковременными дождями, а температура немного опустится.

Мелкие дожди в эти дни должны пройти во вторник или среду, ведь у ресурсов "Meteofor" и "Мета.Погода" разные прогнозы. К тому же один сайт предупреждает о ежедневных свежих-сильных порывах ветра, а по данным другого их вообще нет.

По прогнозу "Meteofor", понедельник будет преимущественно солнечным и самым теплым из этих дней. Однако во вторник, 17 июня, на небо над городом набегут тучи вместе с мелким дождем, который ожидается лишь днем. Уже 18 июня останется только переменная облачность.

В эти дни температура в Киеве будет колебаться от +22 до +26 градусов днем и от +14 до +17 градусов ночью. Кроме того, ежедневно будут бушевать ветры, сила которых будет достигать свежих-сильных 9-11 м/с.

Почти такой же прогноз есть у "Мета.Погода". Понедельник ожидается более или менее ясным, а вот уже во вторник будет более облачно, хотя дожди не прогнозируются. Осадки, согласно данным, предполагаются только в среду вечером, и они будут мелкими.

Температура в городе днем 16-18 июня будет находиться в коридоре +19…23 градусов, тогда как ночью — +13…16 градусов. В свою очередь сила ветра в начале недели не превысит умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие дни июня будут самыми жаркими в Украине.