Укр

Потепление будет недолгим: когда в Украине опять испортится погода

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
Погода
Погода. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

После непродолжительного похолодания в средине июня погода в Украине стабилизировалась, а столбики термометра поползли вверх. Однако долго это не продлится, поскольку новая волна дождей вновь приведет к падению температуры воздуха.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Согласно его прогнозу, теплая, но дождливая, погода будет сохраняться на большей части Украины в течение почти всей рабочей недели.

В этот период днем стоит ожидать в среднем +24…+28 градусов днем. На севере и западе будет прохладнее — +22…+24.

Впрочем, уже в пятницу, 20 июня произойдет резкое похолодание в большинстве областей. Столбики термометров опустятся до отметок +17…+19 градусов по Цельсию. Чуть теплее будет на востоке и юге, однако на выходных похолодание доберется и туда.

Стоит отметить, что ранее известный синоптик Игорь Кибальчич давал аналогичный прогноз "Телеграфу". По его словам, с 16 по 20 июня можно ждать весьма комфортную погоду. Впрочем, теплеть в Украине будет неравномерно — сначала температура поднимется на юге и востоке, а на север и запад тепло придет немного позже.

Прогноз погоды на 17 июня
Погода 17 июня
Прогноз погоды на 18 июня
Погода 18 июня
Прогноз погоды на 19 июня
Погода 19 июня
Прогноз погоды на 20 июня
Погода 20 июня

Напомним, на западе Украины с конца мая идут обильные дожди с периодическим градом и грозами. Из-за этого в некоторых областях уже начался сезон сбора белых грибов, которые местами успели вырасти до внушительных размеров.

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