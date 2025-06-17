Потепление будет недолгим: когда в Украине опять испортится погода

Чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

После непродолжительного похолодания в средине июня погода в Украине стабилизировалась, а столбики термометра поползли вверх. Однако долго это не продлится, поскольку новая волна дождей вновь приведет к падению температуры воздуха.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Согласно его прогнозу, теплая, но дождливая, погода будет сохраняться на большей части Украины в течение почти всей рабочей недели.

В этот период днем стоит ожидать в среднем +24…+28 градусов днем. На севере и западе будет прохладнее — +22…+24.

Впрочем, уже в пятницу, 20 июня произойдет резкое похолодание в большинстве областей. Столбики термометров опустятся до отметок +17…+19 градусов по Цельсию. Чуть теплее будет на востоке и юге, однако на выходных похолодание доберется и туда.

Стоит отметить, что ранее известный синоптик Игорь Кибальчич давал аналогичный прогноз "Телеграфу". По его словам, с 16 по 20 июня можно ждать весьма комфортную погоду. Впрочем, теплеть в Украине будет неравномерно — сначала температура поднимется на юге и востоке, а на север и запад тепло придет немного позже.

Погода 17 июня

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Погода 19 июня

Погода 20 июня

Напомним, на западе Украины с конца мая идут обильные дожди с периодическим градом и грозами. Из-за этого в некоторых областях уже начался сезон сбора белых грибов, которые местами успели вырасти до внушительных размеров.