Парасольку не випускатимемо з рук? Якою очікується погода в Києві найближчими днями

Дехто зі синоптиків також очікує і вітри

У Києві погода наразі хмарна та дощова. Пізніше місто трошки обігріє сонце, але хмари повернуться. Деякі синоптики прогнозують, що вони поновляться разом з дощами, навіть, ймовірно, зливами.

Температура у столиці 17-19 червня не опуститься нижче 24 теплих градусів вдень та +14 градусів вночі. Таким прогнозом поділились метеорологи зі "Sinoptik" та "Accuweather".

У вівторок хмарна погода буде триматися у Києві до самого вечора, а вдень має пройти помірний дощ, за даними "Sinoptik". Наступного ж дня опади покинуть місто, але хмарність ще триматиметься. Так само буде й у четвер. Температура 17-19 червня у денний час коливатиметься в межах +23…24 градусів, а в нічний — +15…18 градусів. Сила вітру цими днями не перевищить слабких 4 м/с.

"Accuweather" прогнозує майже таку саму погоду в період 17-19 червня. У вівторок буде хмарно з дрібними дощами вдень. Середа очікується більш-менш ясною. Однак тут у четвер синоптики очікують дощі, навіть зливу, яка, ймовірно, триватиме з самого ранку і до настання вечора. Показники на термометрах вдень сягатимуть від +24 до +25 градусів, а вночі — від +14 до +17 градусів. Найближчими днями можуть вирувати свіжі-сильні вітри — від 17 м/с до 22 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні знову зіпсується погода.