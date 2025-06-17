Этот киевский микрорайон когда-то был болотом: почему Русановка называется именно так

Застройка началась уже в 1960-х годах

Русановка – один из самых заметных левобережных районов столицы. Не только благодаря своей "водной" эстетике, но и через уникальную историю, уходящую еще в XVI век.

"Телеграф" рассказывает, как микрорайон города получил свое название и как развивался в XX веке.

Истоки названия

Происхождение топонима "Русановка" связано с фамилией Саввы Русановича — крупного землевладельца, чьи владения граничили с монастырскими землями на левом берегу Днепра в XVI веке. Уже в документах XVIII–XIX веков встречаются названия Русанов (село), Русановское озеро, пролив и рукав Днепра с тем же корнем.

Русановка в Киеве

Рельеф и длинная пауза

Географически это были низменности с многочисленными озерами и поймами. Из-за регулярных подтоплений эта местность долгое время оставалась непригодной для жилой или масштабной застройки.

В генеральном плане развития левобережной части Киева, принятом еще в 1935 году, территорию будущих Русановки и Березняков планировали использовать в качестве зоны для промышленных нужд. В частности, разместить грузовые причалы, места для зимовки судов и пассажирские пристани. Впрочем, Вторая мировая война разрушила эти планы.

Русановка в 1970-х годах

Рождение "водного" района: 1960-1970-е

Радикальные изменения начались в 1960-1961 годах, когда с помощью технологии гидронамыва был создан искусственный остров. Песчаный нанос поднял уровень площадки на 3–5 метров, использовав более 6 млн м³ почвы.

Особенностью стал обводной пролив — канал протяженностью 2,7 км, глубиной 3–4 м, шириной около 40 м, который полностью окутал остров и стал основой декоративного ландшафта с мостами и фонтанами.

Строительство Русановки

Архитекторы Г. Кульчицкий и В. Ладный (вместе с Н. Пестряковым, инженерами А. Штекелем, В. Ковалем) спроектировали три микрорайона со смешанной многоэтажной застройкой — девятиэтажные "корпуса" и высокие 16-17-этажки (включая "дома на ножках").

Русановка, 1960-е годы

Заселение и инфраструктура

Первых жителей поселили уже в 1963 году, а активная застройка продолжалась к середине 1970-х годов. Район получил набережную, бульвары, школы, детсады, кинотеатр, гостиницу "Славутич" и другие объекты инфраструктуры.

Русавновка в 1980-х годах

"Киевская Венеция"

Сегодня Русановку часто называют "киевской Венецией": искусственный остров с сетью каналов, мостов и фонтанов создал уникальное пространство для прогулок и жизни у воды.

Русановка, наши дни

Русановский канал

Ранее "Телеграф" писал, что название района Теремки в Киеве имеет интересное происхождение. Оно связано не со сказками или архитектурой, как можно было бы подумать, а с конкретной историей советских времен и проектом "города в городе".