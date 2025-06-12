Его строили как альтернативу метро: когда в Киеве появился скоростной трамвай и что с ним сегодня

Идея была простой: создать быстрый наземный транспорт, который по эффективности не уступал бы метро, но требовал меньше времени и затрат на строительство

В транспортной истории Киева есть проекты, которые опережали свое время, но так и не смогли полностью раскрыть свой потенциал. Один из них — скоростной трамвай на правом берегу Днепра. Она должна была стать альтернативой метро и связать оба берега столицы

Сегодня исполнилось уже более 45 лет с момента открытия в Киеве первой в Советском Союзе линии скоростного трамвая на правом берегу Днепра. Этот проект стал важной страницей в развитии столичного общественного транспорта и сохраняет свою значимость и по сей день.

Как возникла идея и почему строили трамвайную линию

Идея создания скоростного трамвая в Киеве появилась в 1960-х годах на фоне активного роста жилого массива Борщаговка, который требовал мощного транспортного решения с пропускной способностью около 16 тысяч пассажиров в час в одном направлении. В то время строительство метро было сосредоточено в крупных столицах союзных республик с населением свыше миллиона человек, а подземные линии требовали больших затрат и времени. Поэтому было решено развивать скоростной трамвай — более доступный и быстрый в реализации вариант, способный обеспечить высокую скорость и комфорт за счёт выделенного пути без пересечений с другими транспортными потоками.

Главными инициаторами проекта стали директор трамвайно-троллейбусного управления Василий Дьяконов и инженер Владимир Веклич, которые изучали опыт скоростных трамвайных систем в Барселоне и Брюсселе. Их предложения были одобрены на уровне советских властей, и в 1975 году стартовало строительство 9-километровой линии от кольцевой дороги до площади Победы по проспекту Комарова. Линия была полностью изолирована от прочего транспорта, с 12 остановками и подземными переходами, что обеспечивало среднюю скорость движения около 28 км/ч — почти вдвое выше, чем у обычных трамваев.

Технические особенности и подвижной состав

Киевский скоростной трамвай стал первым в СССР проектом такого формата. На линии использовались двух- и трёхвагонные поезда с системой управления несколькими единицами — новинка для советского транспорта. Однако основной подвижной состав состоял из чехословацких вагонов Tatra T3SU, не идеально подходивших для скоростного режима. Позже появились более вместительные пятисекционные трамваи "Электрон", способные перевозить около 290 пассажиров.

Проекты расширения и интеграции с метро

Первоначально планировалось продлить линию от площади Победы через улицу Большую Васильковскую до тоннеля под Дворцом спорта, а затем вывести трамвай на левый берег через Мост Патона. На станциях метро "Дворец Украина" и "Печерская" должны были появиться пересадочные узлы, что позволило бы интегрировать скоростной трамвай в общегородскую транспортную систему и создать третий после метро прямой маршрут, соединяющий оба берега Киева.

Однако эти планы так и не были реализованы из-за высоких затрат на подземные участки и смены приоритетов в транспортной политике города. В 2001 году маршрут скоростного трамвая на Борщаговке был сокращён. В 2020 году мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве линии от улицы Старовокзальной до Дворца спорта с заходом на Вокзальную площадь, но проект не получил необходимого финансирования и разрешений.

Современное состояние и перспективы

Сегодня линия скоростного трамвая на правом берегу Киева не выполняет изначально задуманных функций и служит скорее как маршрут-подвозка к пересадочным узлам метро. Даже после всех реконструкций эксплуатация осложняется проблемами на перекрёстках и недостаточным подвижным составом. Тем не менее скоростной трамвай остаётся важной частью транспортной системы города и может стать основой для дальнейшего развития скоростного наземного транспорта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел самый первый трамвай Киева. Это был также первый регулярный общественный транспорт, который стал настоящей революцией для жителей.