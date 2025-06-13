Идеальные для фото и отдыха: 10 самых красивых локаций в Киеве

Прогулка может начинаться с Мариинского парка и завершиться на берегу Русановки

Киев – не только мегаполис с брусчаткой, многоэтажками и толпами. Это настоящий парк-мемориал под открытым небом, милующим зеленью, историей и панорамами.

"Телеграф" собрал 10 локаций, где можно не только отдохнуть, но и лучше узнать дух города — от колониальных аллей до национальных заповедников.

1. Мариинский парк

Где: между правительственным кварталом и Мариинским дворцом (пл. Конституции — ул. М. Грушевского).

Что посмотреть: роскошные старые липы, клоны и каштаны, фонтанная группа у центрального входа, память могил 1917-1918 гг., стиль пейзажного парка XIX ст.

Отдых: тишина, легкое движение — как прогулка по истории.

Мариинский парк

2. Владимирская горка

Где: над Подолом, между фуникулером и Почтовой площадью.

Что посмотреть: памятник князю Владимиру (1853 г.), Кокоривские беседки, скульптуры, фонтан Архистратига Михаила, виды на Подол, Днепр, Труханов остров.

Отдых: идеальное место для утренней пробежки, романтического фото или чтение книги на беседке.

Владимирская горка

3. Крещатый парк

Где: между Европейской пл., Владимирским спуском и Владимирской горкой.

Что посмотреть: стеклянный мост, ледовый каскад, зрительские площадки, выставочное пространство под открытым небом.

Отдых: пешие прогулки, фотографии на фоне Подола, закаты света, детские и спортивные площадки.

Крещатый парк

4. Парк Вечной Славы

Где: между Лаврской улицей и Днепровским спуском, рядом с мемориалом и музеем Голодомора.

Что посмотреть: вечный огонь, мемориал Героев, панорама Киево-Печерской Лавры и река Днепр.

Отдых: тихое место памяти, со спокойными аллеями, вариант для задумчивого. Подходит для ищущих баланс природы и культуры.

Парк Славы в Киеве

5. Парк имени Тараса Шевченко

Где: у университета им. Тараса Шевченко (Бульвар Шевченко).

Что посмотреть: скульптуры ("Любовь-Вселенная", "Бабушка классическая", фонтан "Черное море"), дизайнерские лавки, трамвай-кафе.

Отдых: шахматы, книги по парку-библиотеке, концерты и выставки, прокат велосипедов/роликов (услуги за символическую плату).

Парк имени Тараса Шевченко

6. Ботанический сад им. Гришка

Где: станция метро "Дружбы народов".

Что посмотреть: тематические сады (травянистые, пряные, овощные), концентрация редкой флоры.

Отдых: тихая подзарядка во флоральном раю, пикник среди экзотики растений.

Ботанический сад в Киеве

7. Голосеевский национальный природный парк

Где: к югу от центра, вблизи метро "Голосеевская".

Что посмотреть: сосновые и дубовые леса, болота, 4 каскадных озера, ботания, музей народной архитектуры, обсерватория.

Отдых: пешие и веломаршруты, катамараны, зимний лыжный подъемник, отдых с природой в городе.

Голосеевский парк, Киев

8. Парк "Киото"

Где: Деснянский р-н (от ул. Киото до Броварского просп.).

Что посмотреть: японская пагода – подарок из Киото, 360 м сакуровой аллеи (нац. рекорд), сад камней, Фудзияма, водопад, тории.

Отдых: фотопрогулки весной, покой и дзэн в самом сердце мегаполиса.

Парк "Киото"

9. Труханов остров

Где: посреди Днепра, между Пешеходным мостом и гидропарком.

Что посмотреть: леса, пляжи, детские площадки, вело- и беговые зоны.

Отдых: прогулки, пикники, водный отдых, природа и городской шум – все рядом.

Труханов остров

10. Русановская набережная

Где: левый берег от моста Патона до ул. Сверстюка.

Что посмотреть: 1,5 км озелененного берега, фонтаны, виды на Днепр и правобережье, кафе.

Отдых: прогулки, велозаезды, вечерние мероприятия, простор для друзей и спорта.

Русановская набережная

Ранее "Телеграф" писал, почему Киев стал городом каштанов. Бело-розовые свечи на зеленых листьях — не просто красота, а целая история столицы.