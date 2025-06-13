Идеальные для фото и отдыха: 10 самых красивых локаций в Киеве
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Прогулка может начинаться с Мариинского парка и завершиться на берегу Русановки
Киев – не только мегаполис с брусчаткой, многоэтажками и толпами. Это настоящий парк-мемориал под открытым небом, милующим зеленью, историей и панорамами.
"Телеграф" собрал 10 локаций, где можно не только отдохнуть, но и лучше узнать дух города — от колониальных аллей до национальных заповедников.
1. Мариинский парк
Где: между правительственным кварталом и Мариинским дворцом (пл. Конституции — ул. М. Грушевского).
Что посмотреть: роскошные старые липы, клоны и каштаны, фонтанная группа у центрального входа, память могил 1917-1918 гг., стиль пейзажного парка XIX ст.
Отдых: тишина, легкое движение — как прогулка по истории.
2. Владимирская горка
Где: над Подолом, между фуникулером и Почтовой площадью.
Что посмотреть: памятник князю Владимиру (1853 г.), Кокоривские беседки, скульптуры, фонтан Архистратига Михаила, виды на Подол, Днепр, Труханов остров.
Отдых: идеальное место для утренней пробежки, романтического фото или чтение книги на беседке.
3. Крещатый парк
Где: между Европейской пл., Владимирским спуском и Владимирской горкой.
Что посмотреть: стеклянный мост, ледовый каскад, зрительские площадки, выставочное пространство под открытым небом.
Отдых: пешие прогулки, фотографии на фоне Подола, закаты света, детские и спортивные площадки.
4. Парк Вечной Славы
Где: между Лаврской улицей и Днепровским спуском, рядом с мемориалом и музеем Голодомора.
Что посмотреть: вечный огонь, мемориал Героев, панорама Киево-Печерской Лавры и река Днепр.
Отдых: тихое место памяти, со спокойными аллеями, вариант для задумчивого. Подходит для ищущих баланс природы и культуры.
5. Парк имени Тараса Шевченко
Где: у университета им. Тараса Шевченко (Бульвар Шевченко).
Что посмотреть: скульптуры ("Любовь-Вселенная", "Бабушка классическая", фонтан "Черное море"), дизайнерские лавки, трамвай-кафе.
Отдых: шахматы, книги по парку-библиотеке, концерты и выставки, прокат велосипедов/роликов (услуги за символическую плату).
6. Ботанический сад им. Гришка
Где: станция метро "Дружбы народов".
Что посмотреть: тематические сады (травянистые, пряные, овощные), концентрация редкой флоры.
Отдых: тихая подзарядка во флоральном раю, пикник среди экзотики растений.
7. Голосеевский национальный природный парк
Где: к югу от центра, вблизи метро "Голосеевская".
Что посмотреть: сосновые и дубовые леса, болота, 4 каскадных озера, ботания, музей народной архитектуры, обсерватория.
Отдых: пешие и веломаршруты, катамараны, зимний лыжный подъемник, отдых с природой в городе.
8. Парк "Киото"
Где: Деснянский р-н (от ул. Киото до Броварского просп.).
Что посмотреть: японская пагода – подарок из Киото, 360 м сакуровой аллеи (нац. рекорд), сад камней, Фудзияма, водопад, тории.
Отдых: фотопрогулки весной, покой и дзэн в самом сердце мегаполиса.
9. Труханов остров
Где: посреди Днепра, между Пешеходным мостом и гидропарком.
Что посмотреть: леса, пляжи, детские площадки, вело- и беговые зоны.
Отдых: прогулки, пикники, водный отдых, природа и городской шум – все рядом.
10. Русановская набережная
Где: левый берег от моста Патона до ул. Сверстюка.
Что посмотреть: 1,5 км озелененного берега, фонтаны, виды на Днепр и правобережье, кафе.
Отдых: прогулки, велозаезды, вечерние мероприятия, простор для друзей и спорта.
Ранее "Телеграф" писал, почему Киев стал городом каштанов. Бело-розовые свечи на зеленых листьях — не просто красота, а целая история столицы.