Борщаговка — не от борща? Откуда взялось это название района Киева

Самая старая — Михайловская Борщаговка, о ней упоминается еще в 12 веке

Борщаговка – один из самых известных районов Киева. Но свое название он получил не из-за борща, как часто думают.

На самом деле история этого топонима начинается с названия древней реки и растения, когда-то росшего на ее берегах. "Телеграф" собрал интересные факты.

Борщаговка: истоки топонима

Свое название район Борщаговка получил благодаря травянистому растению борщевка (щавелю или борщевику). В праславянском языке она означала "кислую" и обильно росла на берегах одноименной реки. Название реки потом перекочевало на поселения — хутора и деревни, возникшие вдоль ее берегов.

Речка Борщаговка

Первое упоминание – еще в XVI веке

Первое письменное упоминание о реке Борщаговке (нем. Boerßgowka) датируется 1584 годом и содержится в дневнике немецкого купца Мартина Грюневега. Он пишет, что "возле нее была борщовая площадь", однако уточняет, что борща как супа там вряд ли торговали — скорее речь идет о торге в переносном смысле.

От реки до деревень

Михайловская Борщаговка — старейшая, упоминается между 1108 и 1113 годами в связи с Михайловским Златоверхим монастырем.

— старейшая, упоминается между 1108 и 1113 годами в связи с Михайловским Златоверхим монастырем. Другие: Никольская, Братская, Софиевская, Петропавловская – образовались как монастырские владения на землях свыше реки в XV–XVII вв.

XIX-летний краевед Л. Похилевич предлагал альтернативную народную версию: название происходило от овощей, которые крестьяне из Борщаговки снабжали монашеским для борща. Но современные исследования показывают, что река засвидетельствована значительно раньше, чем эти поселения, поэтому эта версия маловероятна.

Фрагмент карты конца 19 века

Урбанизация ХХ века

В 1971–74 годах три Борщаговки (Михайловская, Никольская, Братская) официально вошли в состав Киева; остальные – Петропавловская и Софиевская – расположены в пределах Киево-Святошинского района.

В 1960-70-х годах на Южной Борщаговке началось массовое жилищное строительство: в частности, появился Южный микрорайон, трамвай и инфраструктура.

Трамвай на улице Игната Юры, Борщаговка

Статус в составе Киева

Михайловская, Никольская, Братская и Южная Борщаговка остаются густонаселенными городскими массивами в Святошинском районе Киева. Южная активно застроена еще в 1980-х.

Южная Борщаговка, наши дни

Софиевская и Петропавловская Борщаговка

Обе входят в состав Киево-Святошинского района (Киевской области) и активно развиваются. Они быстро застраиваются, превращаясь из дачного и частного сектора в плотно заселенные пригороды с многоэтажками, новыми школами, детсадами и коммерческой инфраструктурой.

В этих районах активно развиваются транспортные сообщения, появляются новые жилые комплексы и растет количество молодых семей, которые переезжают сюда через более доступное жилье, чем в Киеве.

Софиевская Борщаговка

Ранее "Телеграф" писал, что название района Теремки в Киеве имеет интересное происхождение. Оно связано не со сказками или архитектурой, как можно было бы подумать, а с конкретной историей советских времен и проектом "города в городе".