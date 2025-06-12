Почему Конча-Заспа так называется: интересная история элитного киевского пригорода
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О названии местности ходят легенды
Конча-Заспа — одна из самых известных и одновременно загадочных окрестностей Киева. Элитное жилье, государственные резиденции, сосновые леса, Днепр. Но почему эта местность носит такое необычное название?
"Телеграф" собрал интересную информацию. Как выяснилось, Конча-Заспа – это не фантазия чиновников или застройщиков.
Название имеет древнее природное происхождение и тянется еще с XVI века.
"Конча" — от слова, которым когда-то называли конец речного рукава или залива.
"Заспа" — небольшой водоем, засыпанный песком или илом, то есть природное озерце, которое могло быть отрезанным от Днепра.
В то время на месте современной Конча-Заспы существовали два отдельных озера — Конча и Заспа. И только в XIX-XX веках эти два названия объединились в одно — так и появилась территория, которая сегодня известна каждому киевлянину.
Кстати, есть и народные легенды по поводу названия местности.
Легенда 1: Стражник, который заснул
По рассказу, датированному примерно XIV-XV веком, на этом месте стоял часовой — худой, высокий "конча" (то есть крайний или конечный). Когда враги приблизились, он заснул и пропустил нападение — этот позорный эпизод запечатлелся в народной памяти, и местность стали называть Конча-Заспа.
Легенда 2: Уснули половцы хана Кончака
Другая популярная версия связывает название с монголами. Историк Исаак Минц, 3 июля 1962 года, записав вот что: "Легенда говорит, что Кончак дошел до Киева… Воины заснули. Киевляне ночью напали… Отсюда… название Кончак заснул (Конча-Заспа)".
Этот вариант связывает название с именем хана Кончака, якобы уснувшего вместе со своим войском.
Легенда 3: "Кончай заспать!" — выходка козаков
Народная история с XIX-XVII веков говорит, что козаки Хмельницкого обманом заставили польскую шляхту отдохнуть, выкрикивая "кончай заспать" ("достаточно спать!"), после чего атаковали их якобы в момент сдачи. Отсюда и название — "Конча-Заспа".
Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом есть озеро с бирюзовой водой и белым песком. Еще несколько десятилетий назад здесь добывалась белая глина для кирпичного производства.