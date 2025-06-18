Есть четыре версии. Как появилось название микрорайона Шулявка в Киеве
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Когда-то здесь был лес
Сейчас Шулявку знают как узел пробок, студенческие общежития и старые заводы. Но мало кто задумывается, что ее история тянется еще со времен летописных князей, а само название — это не вымысел советских картографов, а наследие Киевской Руси.
"Телеграф" рассказывает, как эта местность превратилась из лесного урочища в современный микрорайон и откуда взялось название Шулявки.
Название из глубины веков
Самая древняя версия происхождения названия — от древнеславянского выражения "шелвова борка" — так в летописях XI-XII веков называли низкорослый лес с полянами.
В 1160 году Ипатьевская летопись упоминает "Шелвово сельцо под борком", где стоял князь Ростислав Мстиславич. Позже название трансформировалось в "Шулевщина", "Шулявщина".
В XVIII веке уже упоминается как с. Шулявка и Шульжанское подворье Софийского монастыря.
"Шуліка", шуя и шула
Среди альтернативных версий — происхождение от слова "шуліка" (коршун), который якобы обитал в этих краях возле Лыбеди. Некоторые считали, что название могло быть связано от слова "шуя" — левая рука, мол район расположен левее "центра" старого Киева.
Есть и более бытовая гипотеза: "шуло" или "шула" — столб для ограды, возможно, здесь когда-то была огорожена княжеская земля. Но самая подтвержденная – именно летописная.
Когда здесь еще был лес
В XVIII веке Шулявка была местом для летней резиденции митрополита. Затем — государственной собственностью, где в середине XIX века построили Берестейское шоссе (до недавнего времени проспект Победы) и Кадетский корпус (ныне здание Минобороны).
Район заводов и студентов
В конце XIX — начале XX века Шулявка стала промышленным центром Киева: здесь появились заводы Гретера и Криванека, строили жилье для рабочих, проложили первые трамвайные маршруты. В 1898 году открылся Политехнический институт (КПИ), который превратил район в студенческий.
Республика, которая продержалась четыре дня
В декабре 1905 года во время революции рабочие Шулявки провозгласили собственную "Шулявскую республику", просуществовавшую четыре дня. Здесь были баррикады, забастовки и прямое противостояние с властью — Киев на несколько дней буквально кипел.
Шулявка сегодня
Теперь Шулявка — часть Шевченковского и Соломенского районов, узловая транспортная артерия, станция метро, университетский центр Старые заводы частично стали торговыми центрами и офисами, хотя остатки промышленной истории еще видны невооруженным глазом.
Интересные факты о Шулявке
- Название "Шулявская" станция метро официально получила только в 1993 году.
- В XIX веке здесь даже выращивали виноград.
- Здание на Шулявке, где расположено Минобороны, — одно из старейших в Украине сооружений военного назначения.
Ранее "Телеграф" писал, что название района Теремки в Киеве имеет интересное происхождение. Оно связано не со сказками или архитектурой, как можно было бы подумать, а с конкретной историей советских времен и проектом "города в городе".