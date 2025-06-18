Є чотири версії. Як з'явилася назва мікрорайону Шулявка в Києві

Колись тут був ліс

Зараз Шулявку знають як вузол заторів, студентські гуртожитки й старі заводи. Але мало хто замислюється, що її історія тягнеться ще з часів літописних князів, а сама назва — це не вигадка радянських картографів, а спадок Київської Русі.

"Телеграф" розповідає, як ця місцевість перетворилась із лісового урочища в сучасний мікрорайон та звідки взялася назва Шулявки.

Назва з глибини віків

Найдавніша версія походження назви — від старослов’янського "шелвова борка" — так у літописах XI–XII століть називали низькорослий ліс із галявинами.

У 1160 році Іпатіївський літопис згадує "Шелвово сельце під борком", де стояв князь Ростислав Мстиславич. Пізніше назва еволюціонувала у "Шулевщину", "Шулявщину".

У XVIII столітті вже загадується як с. Шулявка і Шульжанське подвір’я Софійського монастиря.

Історія місцевості

Шуліка, шуя й шула

Серед альтернативних версій — походження від слова "шуліка" (хижий птах), що нібито мешкав у цих краях біля Либіді. Дехто вважав, що назва могла бути пов’язана від слова "шуя" — ліва рука, бо район розташований лівіше від "центру" старого Києва.

Є й більш побутова гіпотеза: "шуло" або "шула" — стовп для огорожі, можливо, тут колись була огороджена княжа земля. Але найпідтвердженіша — саме літописна.

Коли тут ще був ліс

У XVIII столітті Шулявка була місцем для літньої резиденції митрополита. Потім — державною власністю, де в середині XIX століття збудували Берестейське шосе (донедавна проспект Перемоги) та Кадетський корпус (нині будівля Міноборони).

Кадетський корпус у Києві

Район заводів і студентів

У кінці XIX — на початку XX століття Шулявка стала промисловим осередком Києва: тут з’явились заводи Гретера і Криванека, будували житло для робітників, проклали перші трамвайні маршрути. У 1898 році відкрився Політехнічний інститут (КПІ), що перетворив район на студентський.

Політехнічний інститут на початку XX століття

Республіка, яка протрималась чотири дні

У грудні 1905 року під час революції робітники Шулявки проголосили власну "Шулявську республіку", яка проіснувала чотири дні. Тут були барикади, страйки й пряме протистояння з владою — Київ на кілька днів буквально кипів.

Берестейський проспект у 1970-ті роки

Шулявка сьогодні

Тепер Шулявка — це частина Шевченківського та Солом’янського районів, вузлова транспортна артерія, станція метро, університетський центр. Старі заводи частково стали торговими центрами й офісами, хоча залишки промислової історії ще видно неозброєним оком.

Шулявка сьогодні

Цікаві факти про Шулявку

Назву "Шулявська" станція метро офіційно отримала лише в 1993 році.

У XIX столітті тут навіть вирощували виноград.

Будівля на Шулявці, де розташоване Міноборони, — одна з найстаріших в Україні споруд військового призначення.

Раніше "Телеграф" писав, що назва району Теремки у Києві має цікаве походження. Воно пов’язане не з казками чи архітектурою, як можна було б подумати, а з конкретною історією радянських часів і проєктом "міста в місті".