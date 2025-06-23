Киев и Белую Церковь обстреляли баллистикой: что известно об очередной атаке

По меньшей мере, три вражеские ракеты летели в сторону Белой Церкви и Киева

Российские оккупанты в ночь на 23 июня пытались атаковать Киев и Белую Церковь баллистическими ракетами. Из районов Брянска и Курска фиксировалось по меньшей мере три пуска баллистических ракет — предварительно, российских "Искандер-М" или северокорейских KN-23.

Собственный корреспондент "Телеграфа" сообщил об одном сильном взрыве в столице. По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере, одна баллистика пыталась залететь курсом в Киев через Бровары, но была ликвидирована. Одна баллистика летела в Киев с востока, а еще одна ракета прилетела в Белую Церковь. Что произошло с четвертой ракетой, которую запустили россияне, пока неизвестно – предварительно или не взлетела, или упала где-то по дороге.

О последствиях российской атаки пока ничего не сообщалось. В небе над Киевом остаются ударные беспилотники врага – не менее семи единиц, воздушная тревога продолжается, жителей столицы просят находиться в укрытиях отбоя.

Отметим, в Киеве во время очередного налета БПЛА в Украину раздались взрывы в ночь на 23 июня. Российские оккупанты пытались атаковать столицу ударными беспилотниками, противовоздушная оборона ликвидировала угрозы, но есть падение обломков в нескольких районах столицы, в результате атаки пострадали люди.

Напомним, что 21 июня вечером взрывы раздавались в Сумах. Мониторы писали, что якобы есть попадание дрона в многоэтажку. Однако в ОВА сообщили, что россияне атаковали Сумы ударным дроном "Ланцет". Зафиксировано также повреждение помещения одного из предприятий. До этого россияне в ночь на 21 июня атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе было слышно много взрывов, в одном из районов города вспыхнул пожар.