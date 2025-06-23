В Киеве раздавались взрывы: столица снова находилась под атакой российских БПЛА (обновлено)

Россияне попытались атаковать столицу по меньшей мере десятком ударных БПЛА

В Киеве во время очередного налета БПЛА в Украину прогремели взрывы в ночь на 23 июня. Российские оккупанты пытались атаковать столицу ударными беспилотниками, противовоздушная оборона ликвидировала угрозы, но есть падение обломков, пострадал человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, обломками сбитого беспилотника задело здание в одном из районов города, там начался пожар.

"В Соломенском районе, предварительно, попадание обломков в нежилое здание. Экстренные службы направляются на место", — написал он, также впоследствии добавив, что имеется пострадавший из-за атаки россиян, ему оказывается помощь.

По данным мониторинговых каналов, столицу пытались атаковать до десяти беспилотников. Противовоздушная оборона уничтожила дроны врага. Руководитель Киевской городской администрации Тимур Ткаченко сообщил, что на нескольких локациях в Соломенском районе есть падение обломков, но уже фиксируются новые беспилотники россиян.

"Фиксируем последствия атаки на нескольких локациях в Соломенском районе. Тем временем новые дроны заходят в воздушное пространство столицы. Работает ПВО", — написал он.

Обновлено 01:25 В Святошинском районе обломки БПЛА попали в многоэтажку. Детали пока устанавливаются, о пострадавших не сообщалось.

"Предварительно в Святошинском районе попадание в многоквартирный дом", — написал Ткаченко.

По данным мониторинга, четыре беспилотника находятся над Киевом. Еще 11 на подлете в столицу, заходить оккупанты традиционно пытаются через Бровары, Борисполь и Украинку.

Обновлено 01:45 В Соломенском районе уже двое пострадавших, сообщил Кличко. Обоих госпитализировали.

"Двух пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Есть информация еще о пожаре в этом районе, в результате падения обломков", – написал он.

Количество беспилотников вокруг столицы растет, мониторинговые каналы насчитали более 30-ти единиц. Последствия сбития БПЛА есть в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах города.

Напомним, что 21 июня вечером взрывы раздавались в Сумах. Мониторы писали, что якобы есть попадание дрона в многоэтажку. Однако в ОВА сообщили, что россияне атаковали Сумы ударным дроном "Ланцет". Зафиксировано также повреждение помещения одного из предприятий. До этого россияне в ночь на 21 июня атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе было слышно много взрывов, в одном из районов города вспыхнул пожар.

Также оккупанты вечером 21 июня нанесли удары по Сумской области, а также по Краматорску и Славянску в Донецкой области. В результате вражеской атаки были пострадавшие, разрушения, получила повреждена жилищная инфраструктура, погиб подросток в Славянске. В Краматорске в течение дня 22 июня количество погибших выросло до четырех.

Российские оккупанты бьют по большим городам Украины не только с целью убить как можно больше гражданских, но и подкосить украинскую экономику. Любые российские удары не являются "ответом" на украинские атаки, поскольку враг планирует и расписывает их заранее.