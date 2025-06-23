Выбиты окна и изуродованы палаты. Из-за обстрела России в Киеве пострадала клиника "Santér" (фото)

Клиника не проработала и год с момента открытия

В результате российского удара по Киеву 23 июня была повреждена клиника "Santér". В медицинском заведении вылетели окна, пострадали помещение и оборудование.

Об этом сообщила одна из основательниц клиники, врач-онкогинекологиня Екатерина Харченко, передает OBOZ.UA. По ее словам, к счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что клиника находится в Шевченковском районе Киева. В ночь на 23 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по столице.

Клиника "Santér" после российской атаки

Один из кабинета клиники "Santér" после российской атаки

Палата клиники "Santér" после российской атаки

Выбитое окно в клинике "Santér" после российской атаки

Как видно на фото, взрывной волной выбило окна заведения, стеклопакеты оказались в помещениях, а некоторые двери вынесло в коридоры. К тому же пострадало уникальное и дорогостоящее медицинское оборудование.

Отметим, что эта клиника не проработала и года с момента открытия, состоявшегося 8 ноября 2024 года. Santér позиционирует себя как медицинский дом с особым отношением к своим пациентам. Одна из основательниц – Екатерина Харченко, известный врач-онкогинекологиня с 18-летним опытом, доктор медицинских наук.

Напомним, что в результате российской атаки на столицу было прямое попадание ракеты в жилую многоэтажку. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов уже показал, как столица выглядит сейчас.