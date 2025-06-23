Выбиты окна и изуродованы палаты. Из-за обстрела России в Киеве пострадала клиника "Santér" (фото)
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Клиника не проработала и год с момента открытия
В результате российского удара по Киеву 23 июня была повреждена клиника "Santér". В медицинском заведении вылетели окна, пострадали помещение и оборудование.
Об этом сообщила одна из основательниц клиники, врач-онкогинекологиня Екатерина Харченко, передает OBOZ.UA. По ее словам, к счастью, никто не пострадал.
Отмечается, что клиника находится в Шевченковском районе Киева. В ночь на 23 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по столице.
Как видно на фото, взрывной волной выбило окна заведения, стеклопакеты оказались в помещениях, а некоторые двери вынесло в коридоры. К тому же пострадало уникальное и дорогостоящее медицинское оборудование.
Отметим, что эта клиника не проработала и года с момента открытия, состоявшегося 8 ноября 2024 года. Santér позиционирует себя как медицинский дом с особым отношением к своим пациентам. Одна из основательниц – Екатерина Харченко, известный врач-онкогинекологиня с 18-летним опытом, доктор медицинских наук.
Напомним, что в результате российской атаки на столицу было прямое попадание ракеты в жилую многоэтажку. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов уже показал, как столица выглядит сейчас.