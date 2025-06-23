Вибиті вікна і понівечені палати. Через обстріл Росії в Києві постраждала клініка "Santér" (фото)

Клініка не пропрацювала і рік з моменту відкриття

Внаслідок російського удару по Києву 23 червня було пошкоджено клініку "Santér". У медичному закладі повилітали вікна, постраждали приміщення та обладнання.

Про це повідомила одна з засновниць клініки, лікарка-онкогінекологиня Катерина Харченко, передає OBOZ.UA. За її словами, на щастя, ніхто не постраждав.

Зазначається, що клініка знаходиться у Шевченківському районі Києва. В ніч на 23 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по столиці. Внаслідок цього обстрілу було пошкоджено клініку "Santér".

Клініка "Santér" після російської атаки

Один з кабінеті клініки "Santér" після російської атаки

Палата клініки "Santér" після російської атаки

Вибите вікно у клініці "Santér" після російської атаки

Як видно на фото, вибуховою хвилею вибило вікна закладу, склопакети опинились у приміщеннях, а деякі двері винесло в коридори. До того ж постраждало унікальне і дороге медичне обладнання. Частину кабінетів та палат засипало уламками та конструкціями будівлі.

Зауважимо, що ця клініка не пропрацювала і року з моменту відкриття, яке відбулось 8 листопада 2024 року. Santér позиціонує себе як медичний дім з особливим ставленням до своїх пацієнтів. Одна з засновниць – Катерина Харченко, відома лікарка-онкогінекологиня з 18-річним досвідом, докторка медичних наук.

Нагадаємо, що внаслідок російської атак на столицю було пряме влучання ракети в житлову багатоповерхівку. Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вже показав, як столиця виглядає зараз.