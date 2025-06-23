Вибиті вікна і понівечені палати. Через обстріл Росії в Києві постраждала клініка "Santér" (фото)
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Клініка не пропрацювала і рік з моменту відкриття
Внаслідок російського удару по Києву 23 червня було пошкоджено клініку "Santér". У медичному закладі повилітали вікна, постраждали приміщення та обладнання.
Про це повідомила одна з засновниць клініки, лікарка-онкогінекологиня Катерина Харченко, передає OBOZ.UA. За її словами, на щастя, ніхто не постраждав.
Зазначається, що клініка знаходиться у Шевченківському районі Києва. В ніч на 23 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по столиці. Внаслідок цього обстрілу було пошкоджено клініку "Santér".
Як видно на фото, вибуховою хвилею вибило вікна закладу, склопакети опинились у приміщеннях, а деякі двері винесло в коридори. До того ж постраждало унікальне і дороге медичне обладнання. Частину кабінетів та палат засипало уламками та конструкціями будівлі.
Зауважимо, що ця клініка не пропрацювала і року з моменту відкриття, яке відбулось 8 листопада 2024 року. Santér позиціонує себе як медичний дім з особливим ставленням до своїх пацієнтів. Одна з засновниць – Катерина Харченко, відома лікарка-онкогінекологиня з 18-річним досвідом, докторка медичних наук.
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