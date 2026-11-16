Семь МРТ и страшный диагноз: Стас Шуринс впервые рассказал, из-за чего уехал из Украины в 2014 году

После переезда артисту пришлось работать почтальоном и на складе

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Певец Стас Шуринс из "Фабрики звезд" уехал из Украины, чтобы жена Виолета могла пройти реабилитацию после операции по удалению опухоли мозга. Операцию провели украинские врачи, а для дальнейшего восстановления супруги переехали в Германию.

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Об этом артист рассказал ведущему Славе Демину в программе "Слава+". По словам Шуринса, врачи долго искали причину ухудшения самочувствия жены. После примерно семи МРТ головы они обнаружили небольшое, но агрессивное новообразование, которое вырабатывало гормоны.

"Провели операцию в Украине. После того как вырезали все лишнее, сказали, что потребуется длительная реабилитация, но на тот момент в Украине не было необходимых медикаментов. В Украине очень хорошие врачи. Но для реабилитации нам посоветовали заняться этим вопросом где-нибудь в Европе", – объяснил певец Стас Шуринс.

Фото: Открытые источники

Супруги выбрали Германию, где живут родители Виолеты. Ее мама предложила приехать, а семья вместе искала возможности получить помощь. Реабилитация продолжается до сих пор. Состояние жены осложняют несколько диагнозов.

"Мы устали бояться. Представляешь, прожить 13 лет исключительно в страхе, не имея ничего другого, кроме этого, – так можно сойти с ума. Поэтому – наслаждаться каждым днем, радоваться мелочам и шутить о вещах, над которыми обычно люди не шутят", – сказал Стас Шуринс.

Как сообщал "Телеграф", Стас Шуринс стал популярным в Украине после победы в "Фабрике звезд" в 2009 году, а в 2014-м уехал из страны. Подробнее – в материале о его карьерном пути.