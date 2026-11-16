В Индии пластиковый мусор добавляют в асфальт: решило ли это проблему отходов

Идея химика Раджагопалана Васудевана вышла за пределы университетского эксперимента

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Добавление пластика в дорожные смеси в Индии не решило проблему отходов, но дало им полезное применение. Такое покрытие лучше противостоит повреждениям, однако технология требует сбора, сортировки и контроля состава мусора.

Историю разработки профессора химии Раджагопалана Васудевана описало издание The Guardian. Он начал эксперименты в инженерном колледже Тхиягараджар в городе Мадурай в 2001 году, а в 2006 году получил патент на процесс.

Как пластиковые пакеты становятся частью дороги

Васудеван искал способ использовать выброшенный пластик и обратил внимание на его способность связывать материалы после плавления. В дорожной смеси он помогает соединить каменный заполнитель с битумом – вязким компонентом, который удерживает покрытие вместе.

При сухом методе измельченный пластик добавляют к каменному заполнителю, нагретому до 170 °C. Он размягчается и образует пленку вокруг камешков, после чего их смешивают с горячим битумом – так процесс описывают авторы обзора Бирмингемского университета.

Пластиковая оболочка улучшает сцепление компонентов и мешает дождевой воде проникать между ними. Это уменьшает риск разрушения покрытия и позволяет сократить расход битума.

"Используя пластик в качестве связующего материала, мы сокращаем количество битума, который обычно используют для укладки дорог, на 6–8%", – объяснял профессор химии Раджагопалан Васудеван в комментарии The Guardian.

Какой эффект дали дороги с пластиковой добавкой

Технология приобрела значительный масштаб: по состоянию на 31 июля 2025 года в рамках индийской программы сельских дорог PMGSY завершили строительство 43 700 км дорог с использованием пластиковых отходов. Такие данные привел государственный министр сельского развития Камлеш Пасван.

В сухом процессе пластик сначала покрывает горячие камни, а затем их смешивают с битумом Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Семь институтов под наблюдением Индийского технологического института в Мадрасе оценили состояние сельских дорог, построенных с этой добавкой. По сравнению с обычным покрытием на них обнаружили значительно меньше выкрашивания, трещин и выбоин. Индекс состояния покрытия также был выше.

По результатам этой оценки, обслуживание таких дорог в целом можно отложить примерно на год. Общие затраты в течение жизненного цикла покрытия были несколько ниже, чем у обычных дорог.

Почему мусор все равно нужно сортировать

Дорожное строительство позволяет использовать часть пластика, но само зависит от налаженной системы обращения с отходами. В обзоре Бирмингемского университета подчеркивают: сырье нужно собрать, отсортировать и очистить. Для смесей подходят определенные виды пластика, поэтому содержимое мусорного контейнера нельзя без подготовки отправить на дорожный завод.

Состав отходов важен и для безопасности. Смешанные пластиковые отходы содержат разные материалы: одни при нагревании могут загореться, другие – оказаться слишком мягкими для дорожного покрытия.

Нагревать или сжигать смешанные пластиковые отходы рискованно, если неизвестно, из чего они состоят. Важно находить больше способов использовать такие отходы, не загрязняя окружающую среду.

Чтобы безопасно применять эту технологию, нужно обучать работников и контролировать производство. Следует следить за температурой смеси, количеством и типом пластика и битума, а также проверять качество готового покрытия.

Как сообщал "Телеграф", на реализацию африканского проекта "Великая зеленая стена" из оцененных в 30 млрд долларов на места работ поступило лишь около 2,5 млрд долларов.