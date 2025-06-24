Драка с охранником произошла в ЖК Софиевкой Борщаговки: что известно (видео)

Охранник ЖК в Софиевской Борщаговке толкнул женщину

В Киеве произошел конфликт между охранниками жилкомплекса и местными жителями. Предварительно известно, что инцидент произошел во время выгула собак, а затем продолжился в другом месте.

Как сообщают местные telegram-каналы первая часть истории произошла 23 июня в парке в Софиевской Борщаговке. Собака одного из охранников ЖК "Петровский квартал" что-то не поделила с собакой отдыхавшей там пары.

Ее хозяин по одной информации ударил собаку охранника, а по другой просто выставил ногу, чтобы преградить путь животному. Этот эпизод завершился на словах, но затем продолжился уже 24 июня, когда пара пришла к КПП выяснять детали случившегося.

По данным некоторых каналов, именно пара начала провоцировать конфликт, а женщина даже ударила 55-летнего коллегу охранника. Тот оттолкнул ее, после чего женщина упала. Вся ссора была записана на камеры.

В сети также появились сообщения будто пара даже обвинила охранника в том, что тот угрожал им оружием.

Охранник после этого записал видеообращение, в котором сообщил, что не хотел толкать женщину настолько сильно и принес извинения.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области в одном из общежитий ночью студенты громко слушали российскую музыку. Полиция уже занимается этим случаем.