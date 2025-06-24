Бійка з охоронцем сталася у ЖК Софіївської Борщагівки: що відомо (відео)

Охоронець ЖК у Софіївській Борщагівці штовхнув жінку

У Києві стався конфлікт між охоронцями житлового комплексу та місцевими жителями. Попередньо відомо, що інцидент стався під час вигулу собак, а продовжився в іншому місці.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, перша частина історії сталася 23 червня в парку в Софіївській Борщагівці. Собака одного з охоронців ЖК "Петровський квартал" щось не поділив із собакою пари, яка там відпочивала.

Її господар за однією інформацією вдарив собаку охоронця, а за іншою просто виставив ногу, щоб перегородити шлях тварині. Цей епізод завершився словами, але потім продовжився вже 24 червня, коли пара прийшла до КПП з’ясовувати деталі того, що сталося.

За даними деяких каналів саме пара почала провокувати конфлікт, а жінка навіть ударила 55-річного колегу охоронця. Той відштовхнув її, після чого жінка впала. Вся сварка була записана на камери.

У мережі також з’явилися повідомлення, що пара навіть звинуватила охоронця в тому, що той погрожував їм зброєю.

Охоронець після цього записав відеозвернення, в якому повідомив, що не хотів штовхати жінку настільки сильно і вибачився.

Як повідомлялося раніше, на Рівненщині в одному з гуртожитків уночі студенти голосно слухали російську музику. Поліція вже займається цим випадком.