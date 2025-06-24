Укр

Веселились под песни пропутинского Шнура. В Ровенской области разгорелся скандал в общежитии (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
В общежитии медколледжа в Ровенской области слушали российскую музыку Новость обновлена 24 июня 2025, 10:11
В общежитии медколледжа в Ровенской области слушали российскую музыку. Фото Коллаж "Телеграфа"

Молодежь подпевала громче музыки

В Ровенской области в одном из общежитий ночью украинцы громко слушали российскую музыку. Полиция уже занимается этим случаем.

Об инциденте сообщили местные паблики. "Телеграф" решил выяснить ситуацию, поэтому обратился в полицию Ровенской области. Однако там подчеркнули, что занимаются инцидентом, детали происшествия пока не известны.

"В общежитии Костопольского медицинского колледжа есть желающие быть "свободными" и "в питере пить" — говорится в сообщении.

На видео, которое также публикуют в сети, слышно, как из общежития очень громко звучит российская музыка, в частности российского исполнителя Сергея Шнура, и еще громче подпевают люди. В комментариях пользователи возмущены таким поведением молодежи на четвертый год полномасштабной войны с Россией.

Комментарии под видео с российской музыкой
Комментарии под видео с российской музыкой
Комментарии под видео с российской музыкой
Комментарии под видео с российской музыкой

Заметим, что этот случай не первый с российской музыкой в Украине. Так, например, весной в Трускавце в гостинице "Кардинал" люди громко слушали российскую музыку. Тогда полиция приехала по вызову и провела беседу с нарушителями. Было открыто административное производство.

Добавим, что публичное исполнение произведений артистов, являющихся гражданами государства-агрессора России, запрещено в соответствии с частью второй статьи 15 Закона "О культуре".

Напомним, недавно на Днепропетровщине подростки сняли видео, где пели российскую песню на фоне украинского флага. Инцидент произошел в поселке Днепровское Каменского района. В самом Каменском нередко бывают мощные обстрелы россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Киевщине разразился языковой скандал. Ведь местный активист попросил компанию женщин выключить российскую музыку, но им это не понравилось.

Теги:
#Полиция #Ривненская область #Колледж #Общежитие #Российская музыка