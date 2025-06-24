Веселились под песни пропутинского Шнура. В Ровенской области разгорелся скандал в общежитии (видео)

Молодежь подпевала громче музыки

В Ровенской области в одном из общежитий ночью украинцы громко слушали российскую музыку. Полиция уже занимается этим случаем.

Об инциденте сообщили местные паблики. "Телеграф" решил выяснить ситуацию, поэтому обратился в полицию Ровенской области. Однако там подчеркнули, что занимаются инцидентом, детали происшествия пока не известны.

"В общежитии Костопольского медицинского колледжа есть желающие быть "свободными" и "в питере пить" — говорится в сообщении.

На видео, которое также публикуют в сети, слышно, как из общежития очень громко звучит российская музыка, в частности российского исполнителя Сергея Шнура, и еще громче подпевают люди. В комментариях пользователи возмущены таким поведением молодежи на четвертый год полномасштабной войны с Россией.

Комментарии под видео с российской музыкой

Комментарии под видео с российской музыкой

Заметим, что этот случай не первый с российской музыкой в Украине. Так, например, весной в Трускавце в гостинице "Кардинал" люди громко слушали российскую музыку. Тогда полиция приехала по вызову и провела беседу с нарушителями. Было открыто административное производство.

Добавим, что публичное исполнение произведений артистов, являющихся гражданами государства-агрессора России, запрещено в соответствии с частью второй статьи 15 Закона "О культуре".

Напомним, недавно на Днепропетровщине подростки сняли видео, где пели российскую песню на фоне украинского флага. Инцидент произошел в поселке Днепровское Каменского района. В самом Каменском нередко бывают мощные обстрелы россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Киевщине разразился языковой скандал. Ведь местный активист попросил компанию женщин выключить российскую музыку, но им это не понравилось.