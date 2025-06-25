Более 30 лет в бегах: под Киевом задержали педофила из США, который скрывался под видом мексиканца (фото)

Мужчина, которого разыскивает суд Аризоны за преступления против детей, поселился на Киевщине

В Украине задержан 66-летний гражданин США, который более трех десятилетий скрывался от правосудия за ужасные преступления против малолетних детей. Попал злоумышленник в руки правоохранителей на территории Киевской области.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. По данным следствия, мужчина работал директором детского сада в округе Пима (штат Аризона, США), где в период с 1984 по 1991 годы совершил ряд половых преступлений в отношении детей от 4 до 9 лет.

После того, как в 1992 году Высший суд Аризоны признал его виновным, мужчина скрылся и более 30 лет находился в международном розыске.

На территории Украины злоумышленник проживал в Киевской области, используя фальшивые документы и выдавая себя за гражданина Мексики. Ему удалось даже приобрести частный дом в деревне и жить, не обращая на себя внимания.

Злоумышленник более 30 лет находился в международном розыске

Благодаря совместной работе украинских киберполицейских, ФБР и Министерства юстиции Украины его удалось идентифицировать в соцсетях с помощью специального программного обеспечения. После этого оперативники провели обыск и задержали подозреваемого.

В настоящее время готовятся документы для экстрадиции мужчины в США. Его обвиняют сразу по 15 пунктам уголовного законодательства. Прокуроры уже подают ходатайство в суд по экстрадиционному аресту.

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