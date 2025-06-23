В Польше готовили покушение на Зеленского: Малюк рассказал, кто и где планировал убить президента

Агент ждал своего часа многие годы

Россияне посредством своих агентов несколько раз пытались убить президента Украины Владимира Зеленского. Один из таких эпизодов произошел в польском Жешуве.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, на которой присутствовал журналист "Телеграфа". По его словам, предотвратить покушение помогла польский аналог СБУ — Агентство внутренней безопасности (АВБ).

"Военный пенсионер, поляк, которого завербовали десятки лет назад, он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение в течение многих лет. Поэтому его — эту "консерву" — активизировали", — отметил Малюк.

Глава СБУ добавил, что для покушения на Зеленского киллер рассматривал два варианта: использование FPV-дрона или снайперского комплекса. Однако в конечном итоге планы российского агента удалось сорвать и его задержали вместе с польскими спецслужбами.

Это не единственная попытка убить президента, еще одна, о которой рассказал Малюк, была организована полковником Управления госохраны. Покушение на Зеленского они хотели реализовать прямо на территории Офиса президента.

"С нашей стороны, это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути, с начала войны. Совершили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на Президента они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично", — добавил глава СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Россия находит и вербует киллеров для убийства украинцев. Стоит отметить, что покушения практически никогда до конца не доводят.