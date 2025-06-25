Понад 30 років у бігах: під Києвом затримали педофіла з США, який ховався під виглядом мексиканця (фото)

Чоловік, якого розшукував суд Арізони за злочини проти дітей, оселився на Київщині

В Україні затримали 66-річного громадянина США, який понад три десятиліття переховувався від правосуддя за жахливі злочини проти малолітніх дітей. Потрапив зловмисник до рук правоохоронців на території Київської області.

Про це повідомила Національна поліція України. За даними слідства, чоловік працював директором дитячого садка в окрузі Піма (штат Арізона, США), де у період з 1984 по 1991 роки вчинив низку статевих злочинів щодо дітей віком від 4 до 9 років.

Після того, як у 1992 році Вищий суд Арізони визнав його винним, чоловік утік і понад 30 років перебував у міжнародному розшуку.

На території України зловмисник мешкав на Київщині, використовуючи фальшиві документи та видаючи себе за громадянина Мексики. Йому вдалося навіть придбати приватний будинок у селі та жити, не привертаючи уваги.

Зловмисник понад 30 років перебував у міжнародному розшуку

Завдяки спільній роботі українських кіберполіцейських, ФБР та Міністерства юстиції України, його вдалося ідентифікувати у соцмережах за допомогою спеціального програмного забезпечення. Після цього оперативники провели обшук і затримали підозрюваного.

Наразі готуються документи для екстрадиції чоловіка до США. Його обвинувачують одразу за 15 пунктами кримінального законодавства. Прокурори вже подають клопотання до суду щодо екстрадиційного арешту.

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