Не смогла спрятаться в Германии: фигурантку крупной земельной аферы доставили в Украину

Чиновница будет содержаться под стражей, но может внести залог

В Германии задержали участницу схем по завладению земельными участками в Киевской области. Она уже передана украинским правоохранителям и взята под стражу.

Об этом информирует НАБУ. Ведомство не указывает имени чиновницы, но РБК-Украина сообщает, что речь идет про бывшую начальницу Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилу Приходько.

Она пребывала в международном розыске с начала 2024 года, а в марте 2025 года была задержана в Германии, а теперь доставлена в Украину. В суде ей уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде домашнего ареста с залогом в 10 миллионов гривен.

Приходько была начальницей столичного управления Госгеокадастра в 2017-19 годах, пока ее не уволил тогдашний премьер Алексей Гончарук. Он объяснил, что это связано с коррупционными схемами, касающимися завладением землей в Пуще-Водице и Фастове.

Всего в деле фигурирует 12 человек, среди них бывший руководитель этого ведомства Олег Левченко и бывший и.о Госрезерва Дмитрий Бабак. По данным следствия в 2018-2019 годах Левченко повлиял на чиновников Госгеокадастра в Киевской области и разработал схему по присвоению сельскохозяйственных земель, которые находились в пользовании государственных предприятий.

Преступники смогли завладеть 920 гектаров земли в Фастове и еще 284 гектарами на окраинах Киева. Участки были арестованы, что позволило их сохранить в собственности государства.

Любопытно, что последняя декларация Приходько датируется 2020 годом. В ней указано, что она и ее семья владеет 24 земельными участками общей площадью в 47 681 квадратный метр, то есть более 4 гектаров. Большинство из них находятся в Рожнах (Броварский район), но также есть и участки в Бузовой и Софиевской Борщаговке.

Как сообщалось ранее, в Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, который также занимал должность Председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса. По данным журналиста Михаила Ткача, речь идет об Олеге Гладковском (Свинарчуке).