Цены на новостройки в Киеве могут резко вырасти: эксперты объяснили когда

На сегодня самые дорогие новостройки в столице

В период полномасштабной войны рынок жилой недвижимости в Киеве переживает затишье — девелоперы не спешат запускать новые проекты, а достраивают только начатые еще до 2022 года. Но уже сейчас эксперты предупреждают, что после завершения боевых действий квадратные метры в столице подорожают и это неизбежно.

Причина в дефиците новостроек, сформировавшегося за годы войны, а также в ожидаемом росте спроса на жилье. По словам аналитиков компании Perspektuva Group, после победы следует ожидать так называемого отложенного спроса, передает Zagorodna.

Эксперты предполагают, что тысячи украинцев, отложивших покупку жилья из-за войны, начнут активно возвращаться на рынок.

"После войны будет минимальное количество новых жилых объектов. Это логично повлияет на их стоимость. Кроме того, спрос вырастет, а предложения будет мало — цены точно пойдут вверх", — объясняют в Perspektuva Group.

Застройщики уже сейчас фиксируют тенденцию роста цен. В компании Alliance Novobud отмечают, что до конца 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках может вырасти на 5–10% — даже без учета геополитических факторов, а только из-за инфляции и постепенного восстановления строительной отрасли.

Цены в Киеве на первичке в 2025 году. Статистика ЛУН

Отдельно эксперты обращают внимание на законодательные изменения. С начала 2024 года стало сложнее получать земельные участки под жилую застройку. Девелоперы, еще до войны успевшие приобрести землю с необходимым целевым назначением, могут продолжать строительство, однако таких объектов критически мало.

"В перспективе ситуация на рынке изменится радикально. После войны спрос на жилье будет колоссальным, а предложение ограниченным. Это станет основной движущей силой для роста цен", — считают в компании Риэл.

По данным OLX Недвижимость, на сегодня самые высокие цены на новостройки зафиксированы во Львове — $1350 за квадратный метр, в Киеве — $1290, в Ужгороде — $1100. В то же время, самые доступные предложения — в Запорожье ($610), Сумах ($620) и Харькове ($670). При этом именно мероприятие Украины остается лидером по темпам роста стоимости нового жилья. В отдельных львовских проектах цены уже сравнялись с киевскими, а иногда и превышают их.

Средние цены на квартиры от застройщика в Киеве

Пока застройщики удерживают цены искусственно, понимая, что платежеспособность украинцев существенно упала. Но в долгосрочной перспективе, говорят аналитики, сдерживать стоимость будет все труднее.

Что следует знать покупателям

Эксперты советуют инвестировать лучшее в готовые или почти завершенные объекты. Вложение средств в новостройки на начальном этапе в настоящее время считается высокорискованным — из-за военного положения, мобилизации и экономической неопределенности любой проект может быть заморожен или задержан в реализации.

Ранее "Телеграф" писал, как изменилась цена аренды в Киеве в 2025 году. Стоимость значительно колеблется в зависимости от района — разница между самым дешевым и дорогим может достигать более 10 тысяч гривен.