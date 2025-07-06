Человек-паук теперь в Днепре? В сети завирусилось курьезное видео с опасными развлечениями

Мнение пользователей разделилось

В сети завирусилось курьезное видео из Днепра. На ролике мужчина вылез из окна многоэтажки и позировал. Пользователи уже стали называть его Человеком-пауком.

Соотвествующые видео распространяется в сети. Заметим, что когда произошло событие не известно.

"Умеют же люди развлекаться", — говорится в подписи под видео.

На ролике видно, как мужчина вылез из окна верхнего этажа многоэтажки, держась за чью-то руку. Интересно, что герой видео был только в нижнем белье – трусах. Несколько секунд он позировал принимая разные позы, а затем залез обратно.

Заметим, что подобные развлечения смертельно опасны. Ведь падение с большой высоты может вызвать мгновенную смерть или тяжелые травмы. Повторять то, что показано на видео, запрещено.

В комментариях мнение пользователей разделилось. Кто-то шутил и писал, что в Днепре появился свой Человек-паук, а кто-то отмечал опасность таких развлечений. Были и те, кто просто шутил или наоборот — матерились. Среди шуток были и о том, что этот любовник прячется от мужа, и о том, что герой видео просто забыл, что в этой квартире нет балкона.

Напомним, что недавно в Днепре в реке увидели косулю. Животное переплыло с левого берега на правый, чтобы добраться до лесопарка. Это видео уже завирусилось в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что курьезную ситуацию зафиксировали и в Одессе. Ведь там заметили женщину в "горячем" головном уборе.