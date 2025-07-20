В Киеве ушла под воду недавно переименованная площадь: в сети шутят о потопе и Кличко (видео)

Погода столицу не щадит

В Киев после адской жары пришли дожди с грозами, что вполне ожидаемо завершилось очередным потопом. На этот раз много воды образовалось на улице Галицкой в сторону проспекта Берестейского.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина") в своем Facebook. Местные telegram-каналы в свою очередь информируют, что потопы были замечены не только там.

"К сожалению, переименование площади Победы на Галицкую пока не защитило от затопления. Будем ждать", — иронично отметил Кучеренко.

Пользователи сети тоже молчать не стали и добавили, что на самом деле этот потоп был организован в "знак солидарности" с жителями западных областей, где тоже недавно прошли сильные дожди.

Ни одно киевское наводнение не обходится без шуток

Позже Кучеренко объяснил, что именно ему не понравилось в ситуации с затопленной улицей. По его словам, это прямое следствие того, что деньги, которые предназначались на обслуживание сливной системы, по назначению потрачены не были.

Кучеренко объяснил проблему

Тем временем синоптики ожидают, что гроза в Киеве продлится по меньшей мере до конца суток. "Киев оперативный" пишет, что потоп также замечен и в других местах столицы.

Как сообщалось ранее, Львов и пригороды накануне залило дождями, после чего из берегов вышла река Зубра. Из-за этого в некоторых нежилых районах уровень воды поднялся на три метра.