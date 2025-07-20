В Киеве ушла под воду недавно переименованная площадь: в сети шутят о потопе и Кличко (видео)
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Погода столицу не щадит
В Киев после адской жары пришли дожди с грозами, что вполне ожидаемо завершилось очередным потопом. На этот раз много воды образовалось на улице Галицкой в сторону проспекта Берестейского.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина") в своем Facebook. Местные telegram-каналы в свою очередь информируют, что потопы были замечены не только там.
"К сожалению, переименование площади Победы на Галицкую пока не защитило от затопления. Будем ждать", — иронично отметил Кучеренко.
Пользователи сети тоже молчать не стали и добавили, что на самом деле этот потоп был организован в "знак солидарности" с жителями западных областей, где тоже недавно прошли сильные дожди.
Позже Кучеренко объяснил, что именно ему не понравилось в ситуации с затопленной улицей. По его словам, это прямое следствие того, что деньги, которые предназначались на обслуживание сливной системы, по назначению потрачены не были.
Тем временем синоптики ожидают, что гроза в Киеве продлится по меньшей мере до конца суток. "Киев оперативный" пишет, что потоп также замечен и в других местах столицы.
Как сообщалось ранее, Львов и пригороды накануне залило дождями, после чего из берегов вышла река Зубра. Из-за этого в некоторых нежилых районах уровень воды поднялся на три метра.