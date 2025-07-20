У Києві пішла під воду нещодавно перейменована площа: у мережі жартують про потоп і Кличка (відео)
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Погода столицю не щадить
До Києва після пекельної спеки прийшли дощі з грозами, що цілком очікувано завершилося черговим потопом. Цього разу багато води утворилося на вулиці Галицькій у бік проспекту Берестейського.
Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко ("Батьківщина") у своєму Facebook. Місцеві telegram-канали своєю чергою інформують, що потопи були помічені не лише там.
"На жаль, перейменування площі Перемоги на Галицьку поки не захистило від затоплення. Будемо чекати", — іронічно зазначив Кучеренко.
Користувачі мережі теж мовчати не стали і додали, що насправді цей потоп був організований у "знак солідарності" з жителями західних областей, де також нещодавно пройшли сильні дощі.
Пізніше Кучеренко пояснив, що саме йому не сподобалося в ситуації із затопленою вулицею.
Тим часом синоптики очікують, що гроза у Києві триватиме щонайменше до кінця доби. А "Київ оперативний" пише, що потоп також помічений і в інших місцях столиці.
Як повідомлялося раніше, Львів та передмістя напередодні залило дощами, після чого з берегів вийшла річка Зубра. Через це у деяких нежитлових районах рівень води піднявся на три метри.