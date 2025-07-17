Ливни и грозы несутся в Украину: ненастье обойдет стороной лишь несколько регионов (карта)

Местами температура будет достигать +32 градусов

Сильная жара постепенно отступила от Украины, а на смену ей пришли дожди. Большинство регионов ожидают небольшие осадки в ближайшие дни.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Адская жара, засуха и грозы. Погода "разделит" Украину в ближайшее время".

Как и прогнозировал синоптик, июльская жара начала спадать в Украине с середины второй декады месяца. Однако на смену ей пришли значительные осадки с грозами.

"В юго-восточных областях долгожданная прохлада наступит лишь 18 — 20 июля, когда на смену жаркому воздуху придет более влажный и прохладный с территории Беларуси и стран Балтии. Больше всего осадков во второй декаде июля ожидается в западных и северных областях. В других регионах количество дождей и их интенсивность будут заметно меньше. Местами стоит ждать грозы, шквалистые порывы ветра, град", — сказал синоптик.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, Украину ожидают дожди с 18 по 20 июля. Так, в пятницу, 18 июля, будет дождь по всей территории страны, а в некоторых северных и южных регионах обещают даже ливень с грозой. При этом температура будет днем колебаться от +20 до +32 градусов.

Погода в Украине 18 июля

В субботу, 19 июля, дожди не перестанут лить во всех областях, кроме юга Украины. Столбик термометра днем будет показывать от +23 до +32 градусов. Даже в воскресенье, 20 июля, ситуация не изменится сильно — дождь обещают в тех же регионах и значительных температурных колебаний не будет.

Погода в Украине 19 июля

Напомним, во время сильной жары украинцы создали немало остроумных мемов о погоде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате сильных дождей на Львовщине произошел паводок.