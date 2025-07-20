В шортах, но с зонтиком. Какой ожидается погода в Киеве в начале недели

Насколько прогреется город в эти дни

Погода в Киеве пока более или менее благоприятна, хотя местами ее портят дожди и грозы. Температура в течение 21-22 июля может достичь +30 градусов.

Ветры же на днях не разгуляются свыше свежих 9 м/с, как сообщили в Meteofor. Хотя в Погода.Мета говорят, что их сила не достигнет выше слабых 5 м/с.

По данным Meteofor, понедельник, 21 июля, принесет киевлянам облачность и мелкие дожди, которые прошли ночью и ожидаются вечером. В первой половине вторника, 22 июля, будет держаться ясная погода, но уже днем на небе появятся облака. Синоптики прогнозируют, что днем-вечером будут мелкие дожди с грозами.

Температура в эти дни будет колебаться от +26 до +30 градусов днем и от +17 до +19 градусов ночью. Сила ветра местами достигнет свежих 9 м/с.

Когда будут идти дожди

Прогноз в Погода.Мета немного отличается от того, что дали в Meteofor. В течение 21 июля ожидается облачность, но дождь должен пройти только днем. На следующий день облака будут плавать утром и вечером, а осадки прогнозируются в конце суток.

Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +24… 28 градусов, а в ночное упадут до +16… 18 градусов. Сила ветра не превысит слабых 5 м/с.

Когда будут идти дожди

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину снова накроет адская жара.