Дожди не завершатся в ближайшее время? Какой погоды ждать Киеву

Зонтик лучше взять с собой

В Киеве продолжает держаться переменная облачность, местами идти дожди с грозами. А температура до сих пор является летней, хотя уже не такой "жгучей".

В ближайшие дни, 22 и 23 июля, погода в Киеве не изменится — будет немного облачной, мокрой, но теплой, как сообщили в Meteofor и Погода.Мета. Хотя синоптики предупреждают о возможных свежих и сильных ветрах.

Вторник, 22 июля, принесет в Киев сначала ясную погоду, но уже в течение вечера будет идти дождь, местами с грозой, прогнозируют в Meteofor. В среду, 23 июля, облака будут плавать на небе в течение всех суток, а осадки, в свою очередь, ожидаются лишь ночью и они будут мелкими.

Воздух в дневное время должен прогреться от +26 до +29 градусов, а ночью – остыть до +19 градусов. Самые сильные ветра предполагаются только 23 июля – свежие-сильные 9-11 м/с.

Когда будут идти дожди

Между тем в Погода.Мета говорят, что переменная облачность прогнозируется в течение всего вторника, а мелкие дожди будут идти только вечером, без грозы. В среду будет почти такая же погода, как и в предыдущий день, но без осадков.

Температура на термометрах днем будет колебаться в пределах +25…28 градусов, а ночью зафиксируется около +18 градусов. Сила ветра не разгуляется выше умеренных 6 м/с.

Когда будет самое жаркое

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцам стоит быть осторожными 23 июля.