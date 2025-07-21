Дощі не завершаться найближчим часом? Якої погоди чекати Києву

Парасольку краще взяти з собою

У Києві продовжує триматись мінлива хмарність та місцями йти дощі з грозами. А температура досі є літньою, хоча вже не такою "пекучою".

Найближчими днями, 22 та 23 липня, погода у Києві не зміниться — буде трошки хмарною, мокрою, але теплою, як повідомили у Meteofor та Погода.Мета. Хоча синоптики попереджають про ймовірні свіжі-сильні вітри.

Вівторок, 22 липня, принесе у Київ спочатку ясну погоду, але вже протягом обіду-вечора йтиме дощ, місцями з грозою, прогнозують у Meteofor. У середу, 23 липня, хмари плаватимуть на небі протягом всієї доби, а опади, своєю чергою, очікуються лише вночі й вони будуть дрібними.

Повітря у денний час має прогрітись від +26 до +29 градусів, а вночі — охолонути до +19 градусів. Найсильніші вітри передбачаються тільки 23 липня — свіжі-сильні 9-11 м/с.

Коли йтимуть дощі

Тим часом у Погода.Мета кажуть, що мінлива хмарність прогнозується протягом всього вівторка, а дрібні дощі йтимуть тільки ввечері, без грози. У середу буде майже така сама погода, як і у попередній день, тільки без опадів.

Температура на термометрах вдень коливатиметься в межах +25…28 градусів, а вночі — зафіксується біля +18 градусів. Сила вітру не розгуляється вище помірних 6 м/с.

Коли буде найспекотніше

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям варто бути обережними 23 липня.