Новая волна адской жары снова накроет Украину: названа дата

Лето в 2025 году продолжает бить температурные рекорды, и, похоже, расслабляться еще рано

После незначительного облегчения во второй половине июля, к Украине снова приближается новая волна аномальной жары. Уже с 27 июля на большинстве территории страны прогнозируются температуры, которые будут опасно приближаться к рекордным отметкам.

"Телеграф" собрал подробный прогноз с сайта Ventusky.

27 июля

По данным синоптиков, жарче всего будет на юге и в центре Украины. Так, в Николаевской и Одесской областях столбики термометров поднимутся до +42°C. В Днепропетровской, Полтавской, Херсонской и Запорожской областях чуть ниже, но все равно не менее утомительно до +39…+41°C. На западе ожидается существенное снижение температуры: в Закарпатье — всего +15°C, что создает контрастность по стране.

Погода 27 июля

28 июля

В этот день ситуация несколько стабилизируется, однако жаркая погода никуда не исчезнет. На западе снова прохладно: во Львовской, Закарпатской, Волынской и Ровенской областях от +15 до +25°C. В центре, на юге и востоке сохраняется жара — до +40°C — в Днепре, +38°C — в Крыму, +36°C — в Харькове. Север будет держаться на уровне +31…+32°C.

Погода 28 июля

29 июля

Температура начнет несколько смещаться – "желтые пятна" умеренной температуры охватят больше регионов запада и центра. Во Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Житомирской областях – +20…+21°C, а в Винницкой, Волынской и Ровенской – до +27…+28°C. В то же время в Киевской области прогнозируют жару до +35°C, а на востоке — еще жарче, до +37°C. Юг все еще будет удерживаться на уровне +33…+35°C.

Погода 29 июля

30 июля

В этот день жара частично отойдет. Максимальная температура в стране – до +37°C, а минимальная — +14°C. В Киеве ожидается +33°C, Черкасской области — +30°C, в Одессе и Николаеве — +33°C, в Сумах — +32°C. Впрочем, по сравнению с предыдущими днями метеорологи фиксируют постепенное ослабление жары.

Погода 30 июля

31 июля

Температура снова пойдет вверх. Почти вся территория Украины будет охвачена красными и оранжевыми оттенками на погодных картах. Особенно жарко будет на востоке и юге. В Луганской области — до +35°C, в Николаевской и Одесской областях — аналогично. В центре страны — около +31°C, на севере и западе — от +27 до +28°C. Самая низкая температура в этот день — +22°C во Львовской области и в части Закарпатья.

Погода 31 июля

Лето этого года продолжает бить температурные рекорды, и похоже, расслабляться еще рано.

Ранее Телеграф сообщал, что выходные 19-20 июля стали настоящим испытанием для украинцев — большинство регионов накрыли ливни и грозы, которые принесли с собой настоящую непогоду.