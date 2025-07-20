Этим украинцам стоит быть осторожными 23 июля. К чему готовиться

Синоптики предупреждают об опасности

В среду, 23 июля, в некоторых областях Украины объявлено о пожарной опасности. Она продлится целые сутки.

По данным синоптиков, самый большой риск возникновения возгораний предусмотрен в трех регионах. Предупреждение будет действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 23:59, как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает "Телеграф".

Где объявлена пожарная опасность

Итак, украинцам из Николаевской, Херсонской областей и Автономной Республики Крым стоит быть осторожными 23 июля, ведь в этот день будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Другие области эта непогода обошла стороной.

Объясним, что пожар может быть вызван не только поджогом, например не потушенными сигаретами, но и в результате сочетания высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды. Поэтому лучше не разжигать костры, не жечь сухую траву и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что новая волна адской жары снова накроет Украину. Синоптики предупреждают, что местами температура на столбиках может подняться до 41 теплого градуса.