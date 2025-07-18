В этот день украинцам будет тяжело. Что ожидается 22 июля

От этого не спрячешься

В течение вторника, 22 июля, в некоторых областях Украины снова будет держаться адская жара. Местами синоптики прогнозируют 37 теплых градусов.

Самая высокая температура в начале следующей недели ожидается в Автономной Республике Крым. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Где ожидается жара свыше +30 градусов

По обновленной карте, :

Около +30 градусов температура 22 июля будет держаться на западе Украины, но в Черновицкой области ожидается +31 градус;

будет держаться на западе Украины, но в Черновицкой области ожидается +31 градус; На севере температура днем будет колебаться от +27 до 36 градусов. Холоднее всего будет в Хмельницкой области, а жарче всего — в Кировоградской области;

На юге, а именно в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Автономной Республике Крым показатели на термометрах будут находиться в коридоре +29…37 градусов. Максимальная температура будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и в Автономной Республике Крым;

На востоке тоже припечет – от +29 до 35 градусов. Самые высокие показатели прогнозируются в Харьковской области.

Где будет +37 градусов 22 июля 2025

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине в ближайшие дни ожидаются ливни и грозы.