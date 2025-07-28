Жару в Киеве вытеснят дожди с грозами? Когда без зонта лучше не выходить

Синоптики поделились прогнозом, насколько опустится температура

Сейчас в Киеве дождливая и одновременно жаркая погода. Синоптики говорят, что осадки не покинут столицу и 29 и 30 июля, хотя температура, вероятно, спадет.

Как сообщили в Sinoptik, дожди ожидаются только в среду. Однако в Украинском гидрометеорологическом центре дали другой прогноз — зонт надо брать как во вторник, так и в среду.

По данным Sinoptik , вторник, 29 июля, принесет киевлянам лишь небольшую облачность и жару до +31 градуса днем и до +20 градусов ночью. Среда же, 30 июля, ожидается более облачной. Синоптики также прогнозируют дожди, иногда с грозами, которые начнутся ночью и должны завершиться вечером. В течение дня они будут менять свою интенсивность и самыми сильными будут днем.

Когда будет дождь

В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют, что дожди ожидаются как 29, так и 30 июля. Причем осадки будут идти ночью и днем. Сильнее они будут во вторник. Однако гроз не будет.

Сначала дневная температура будет достигать +31 градуса, а на следующий день — не превышать +24 градусов. Тем временем, ночью показатели зафиксируются около +21 градуса.

Будут ли дожди в эти дни

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с 28 июля в Украине прогнозируется ухудшение погодных условий. Чего именно ожидать, рассказали в Укргидрометцентре.