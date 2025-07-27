Сильные ливни и не только. Каким регионам не повезет с погодой в последние дни июля

Зонтик дома лучше не забывать

Первые дни августа принесут Украине настоящую летнюю жару, а вот в последние дни июля многие регионы зальет дождями. Однако существенную прохладу осадки не принесут.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что 30 и 31 июля большинство областей Украины накроет дождь с грозой.

Погода 30 июля

В среду, 30 июля, на западе и севере страны будет дождь в течение дня, а столбик термометра днем будет колебаться от +18 до +29 градусов. Ночью воздух охладится до +14 градусов.

Погода в Украине 30 июля

Восточные регионы также ожидает дождь, но не все, ведь Донецкую, Луганскую и Сумскую области осадки могут обойти стороной. Днем здесь воздух прогреется до +35 градусов. На юге и в центре страны синоптики на день прогнозируют дождь, но жара не отступит — будет до +36 градусов.

Погода 31 июля

В четверг, 31 июля, Украину продолжат заливать дожди, но некоторым регионам повезет. Так, на западе в течение дня будет дождь и термометр покажет до +21 градуса, а вот на севере осадки маловероятны – здесь воздух прогреется до +24 градусов. Центральные области дожди также обойдут стороной, что будет способствовать жаре и температуре до +28 градусов. Юг и восточные регионы напротив накроют осадки, а столбик термометра покажет до +30 градусов.

Погода в Украине 31 июля

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове из-за сильной жары даже "ломаются" термометры.