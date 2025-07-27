Сильные ливни и не только. Каким регионам не повезет с погодой в последние дни июля
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Зонтик дома лучше не забывать
Первые дни августа принесут Украине настоящую летнюю жару, а вот в последние дни июля многие регионы зальет дождями. Однако существенную прохладу осадки не принесут.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что 30 и 31 июля большинство областей Украины накроет дождь с грозой.
Погода 30 июля
В среду, 30 июля, на западе и севере страны будет дождь в течение дня, а столбик термометра днем будет колебаться от +18 до +29 градусов. Ночью воздух охладится до +14 градусов.
Восточные регионы также ожидает дождь, но не все, ведь Донецкую, Луганскую и Сумскую области осадки могут обойти стороной. Днем здесь воздух прогреется до +35 градусов. На юге и в центре страны синоптики на день прогнозируют дождь, но жара не отступит — будет до +36 градусов.
Погода 31 июля
В четверг, 31 июля, Украину продолжат заливать дожди, но некоторым регионам повезет. Так, на западе в течение дня будет дождь и термометр покажет до +21 градуса, а вот на севере осадки маловероятны – здесь воздух прогреется до +24 градусов. Центральные области дожди также обойдут стороной, что будет способствовать жаре и температуре до +28 градусов. Юг и восточные регионы напротив накроют осадки, а столбик термометра покажет до +30 градусов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове из-за сильной жары даже "ломаются" термометры.