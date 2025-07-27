Киев не распрощается с зонтом аж на два дня? Будет ли жара в городе в начале недели

Понедельник-вторник могут начаться с непогоды

Погода в Киеве в конце июля ожидается, вероятно, мокрой, но жаркой. Синоптики говорят, что дожди могут идти двое суток и вместе с ними будут бушевать грозы.

Показатели на термометрах в течение 28-29 июля днем повысятся до максимальных +32 градусов, а ночью — упадут до минимальных +20 градусов. Таким прогнозом поделились в Погода.Мета и Meteofor.

В понедельник, 28 июля, почти все время нужно будет носить с собой зонт, ведь дождь ожидается ночью, утром и вечером, сообщили в Погода.Мета . Во вторник же, 29 июля, осадки прогнозируются только в начале суток. Однако переменная облачность сохранится до конца дня.

Воздух днем прогреется до +27…32 градусов, а ночью остынет до +20…21 градусов. Ветры не разгуляются выше умеренных 6 м/с.

Когда будет дождь

Однако в Meteofor говорят, что осадки начнутся с ночи понедельника и могут завершиться только вечером вторника. Местами дожди будут сильными, и их будут сопровождать грозы.

Дневная температура в городе вырастет до +27…30 градусов, а ночная упадет до +21 градуса. Самые сильные ветры в понедельник ожидаются утром-днем, свежие 8-9 м/с, а во вторник — свежие 9-10 м/с.

Когда будет дождь

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