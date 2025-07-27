Этим украинцам снова не повезет. Что их ожидает 30 июля
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Синоптики предупреждают о непогоде
Погода 30 июля в большинстве областях Украины будет мокрой. Однако местами синоптики прогнозируют жару до +37 градусов.
Дожди обойдут только восток и Запорожскую область. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре Украины.
Где будет дождь больше всего:
- Запад Украины: кратковременные дожди днем и ночью ожидаются во всех областях — Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской. Температура днем будет колебаться от +18 до +22°C, ночью — от +14 до +18°C;
- Север: в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях также будет дождь днем и ночью. Воздух днем прогреется от +19 до +33 градусов, а ночью остынет от +16 до +24 градусов;
- Юг: мокрая погода также будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и в Автономной Республике Крым. Температура будет достигать +30…+37°C днем и +22…25 градусов ночью.
Где будет сухо:
- Восток Украины — Харьковская, Луганская, Донецкая области останутся без осадков, с максимальной температурой до +36°C.
- Часть Юга, а именно Запорожская область. Там воздух днем разогреется до +35…37 градусов.
Ветер на большей части территории страны умеренно-сильный со скоростью 7-12 м/с.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда адская жара снова накроет всю Украину.