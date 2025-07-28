Спеку у Києві витіснять дощі з грозами? Коли без парасольки краще не виходити

Синоптики поділились прогнозом, наскільки опуститься температура

Нині у Києві дощова і водночас спекотна погода. Синоптики кажуть, що опади не покинуть столицю і 29 та 30 липня, хоча температура, ймовірно, спаде.

Як повідомили у Sinoptik, дощі очікуються лише у середу. Однак в Українському гідрометеорологічному центрі дали інший прогноз — парасольку треба брати як у вівторок, так і у середу.

За даними Sinoptik , вівторок, 29 липня, принесе киянам лише незначну хмарність та спеку до +31 градусу вдень та до +20 градусів вночі. Середа ж, 30 липня, очікується більш хмарною. Синоптики також прогнозують дощі, іноді з грозами, які розпочнуться вночі й мають завершитись ввечері. Протягом дня вони змінюватимуть свою інтенсивність і найсильнішими будуть вдень.

Коли дощитиме

Натомість в Українському гідрометеорологічному центрі прогнозують, що дощі очікуються як 29, так і 30 липня. Причому опади йтимуть вночі та вдень. Найсильнішими вони будуть у вівторок. Однак гроз не буде.

Спочатку денна температура сягатиме +31 градусу, а вже наступного дня — не перевищуватиме +24 градусів. Тим часом вночі показники зафіксуються біля +21 градусу.

Чи йтимуть дощі цими днями

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 28 липня в Україні прогнозується погіршення погодних умов. Чого саме очікувати, розповіли в Укргідрометцентрі.