Не пропустите! Когда в Киеве можно будет насладиться летом

Дожди не испортят отдых

Жара без дождей вскоре накроет не только западные области, но и столицу. Поэтому у украинцев еще есть несколько дней, чтобы насладиться летом.

По прогнозам синоптиков портала meteofor.com, не только в воскресенье, 3 августа, и во вторник, 5 августа, украинцев в Киеве ждет настоящее лето без дождей. Так, столбик термометра в среднем будет колебаться до +30 градусов днем и в следующие выходные, 9-10 августа.

Когда в Киеве будет летняя погода

В воскресенье, 3 августа, днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +18 градусов. Осадков на этот день не прогнозируют, сила ветра составит до 12 м/с.

Погода в Киеве

Во вторник, 5 августа, также не прогнозируются осадки, а днем термометр в Киеве покажет до +28 градусов. Ночью же воздух охладится до +18 градусов. Однако уже в среду, 6 августа, столицу накроет ливень с грозой, что приведет к значительному похолоданию. Показатель термометра не превысит отметки +26 градусов.

Погода в Киеве

Отметим, что не все порталы прогнозируют дождь для столицы на 6 августа, ведь meteofor.com пишет о сильной облачности до +27 градусов, а weather.com — о ливне и до +25 градусов.

На выходные 9-10 августа синоптики не обещают дождей, будет умеренная облачность и солнечно. Воздух днем прогреется до +25 градусов, а ночью остынет до +15 градусов.

Напомним, что народный синоптик прогнозирует в Украине этой осенью целых три бабьих лета. Уже названы даты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине из-за ливней под угрозой жатва. Уже известно, где урожай может испортиться.