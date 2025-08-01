Планируйте отпуска — в Украине этой осенью будет три бабьих лета. Синоптик назвал даты

Это прекрасные дни, чтобы насладиться последним теплом года

Уже в начале августа Украину накроет похолодание, а вот начало сентября подарит почти летнее тепло. Вообще этой осенью украинцев порадуют целых три бабьих лета.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. По его прогнозу, первые два бабьих лета будут в октябре, а еще одно — в ноябре.

Бабье лето – это период теплой и сухой погоды осенью, связанный со стойким антициклоном. Явление бабьего лета наблюдается во многих странах с умеренным климатом.

Теплые дни осенью – отличное время для прогулок

Первое бабье лето — начало октября

По расчетам синоптика, первое бабье лето ожидается в начале октября. Продолжится теплая погода, которая начнется в конце сентября.

В отдельные дни будет достаточно тепло, и я бы назвал этот период первым "бабьим летом", хотя он будет довольно непродолжительным. Уже с середины этой десятидневки в Украину поступят западные ветры, которые принесут влагу и понижение температуры воздуха, – рассказал Деркач.

Второе бабье лето — в конце октября

После периода дождей и похолоданий, третья декада октября принесет повышение температуры. В первые дни будет ветрено, но потом установится комфортная и сухая погода.

Это уже будет второе "бабье лето", которое ожидается в середине третьей декады месяца, – отметил Владимир Деркач.

Третье бабье лето — начало ноября

Прекрасная погода из октября перейдет и в начало ноября. Первая декада последнего месяца начнется погожими днями.

Практически это будет продолжение "бабьего лета", которое перейдет из октября. В этот период осадков не ожидается и будет достаточно тепло, как для ноября, — порадовал синоптик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в понедельник, 4 августа, значительную часть Украины накроют дожди, но гроз не будет. Хотя в то же время в некоторых регионах ожидается жара до +37 градусов.