Аномальная жара накроет нетипичный регион. Когда в Украине будет невыносимо

Дожди синоптики не прогнозируют

В первые два месяца лета Украину периодически накрывала жара и даже в августе она будет ощущаться. Однако теперь достаточно высокие температуры коснутся и западных областей.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. По прогнозам синоптиков, жара начнется с 12 августа и продлится несколько дней. Заметим, что данные портала постоянно обновляются и прогноз может измениться.

Когда Украину накроет жара

Достаточно высокие показатели термометра начнут досаждать украинцам со вторника, 12 августа. Однако жара накроет не только юг и восток, но даже запад Украины. Так, в Закарпатье столбик термометра покажет до +36 градусов, хотя в течение лета не поднимался выше 30 градусов.

Погода в Украине 12 августа

Интересно, что эта жара будет держаться несколько дней и именно на западе будут фиксировать самую высокую температуру. На севере будет от +23 до +25 градусов, на востоке и в центре страны – до +27 градусов. Даже на юге, где часто жарко, термометр будет показывать до +30 градусов.

Погода в Украине 14 августа

Учитывая данные портала и направление ветра, можно сделать вывод, что горячий воздух в Закарпатье придет из Европы. Между тем, горный хребет замедлит его движение, поэтому в других областях запада Украины будет прохладнее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине из-за ливней под угрозой жатва. Уже известно, где урожай может испортиться.