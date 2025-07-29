Ураганный ветер наделал беды в Киеве: пострадал новый ЖК (видео)

На следующий день киевлян ожидает почти аналогичная погода

Сильный ветер и грозы бушуют в Киеве уже второй день подряд, причиняя значительные неудобства для жителей столицы. Особенно пострадал жилой комплекс "Патриотика" в Дарницком районе, где порывы ветра сорвали часть облицовки дома.

Местные паблики показали видео с места происшествия. Стихия нанесла ущерб столице.

Погода в столице на этой неделе

По данным синоптиков киевского гидрометцентра, 29 и 30 июля в городе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с делает погодные условия нестабильными. Температура воздуха в Киевской области колеблется от 27 до 32°C, в самом областном центре — 28-30°C.

Сайт "Sinoptik.ua" отметил, что 30 июля температура в Киеве резко снизится до максимум 21°C. После этого постепенное потепление ожидается только с субботы, в течение недели осадков не предвидится, хотя местами небо будет облачным.

Погода в Киеве 30 июля

Что известно о ЖК "Патриотика"

Жилой комплекс "Патриотика" — это экономклассовое жилье, расположенное недалеко от станции метро "Осокорки". Застройка представлена 33 домами высотой от 20 до 26 этажей, построенными по монолитно-каркасной и панельной технологиям с использованием железобетонных стен и утепления минеральной ватой. Комплекс строился с 2015 по 2020 год.

Как видим, погода в Киеве пока остается нестабильной, и непогода может продолжаться еще несколько дней, создавая опасность для жителей и нанося ущерб городу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что август традиционно является самым сухим и солнечным месяцем лета из-за антициклонов над Восточной Европой, приносящих жаркую и маловетренную погоду. Однако, несмотря на всеобщую сухость, в этом месяце часто случаются грозы и другие опасные погодные явления, о чем предупреждает украинский синоптик Игорь Кибальчич.