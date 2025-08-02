Не пропустіть! Коли в Києві можна буде насолодитись літом

Дощі не зіпсують відпочинок

Спека без дощів незабаром накриє не тільки західні області, а й столицю. Тому в українців ще є кілька днів, аби насолодитись літом.

За прогнозами синоптиків порталу meteofor.com, не тільки у неділю, 3 серпня, та у вівторок, 5 серпня, українців в Києві чекає справжнє літо без дощів. Так, стовпчик термометра в середньому коливатиметься до +30 градусів вдень і на наступні вихідні, 9-10 серпня.

Коли в Києві буде літня погода

У неділю, 3 серпня, вдень повітря прогріється до +27 градусів, а вночі стовпчик термометра опуститься до +18 градусів. Опадів на цей день синоптики не прогнозують, сила вітру становитиме до 12 м/с.

Погода в Києві

У вівторок, 5 серпня, також не прогнозуються опади, а вдень термометр в Києві покаже до +28 градусів. Вночі ж повітря охолоне до +18 градусів. Однак вже в середу, 6 серпня, столицю накриє злива з грозою, що сприятиме значному похолоданню. Показник термометра не перевищить позначки +26 градусів.

Погода в Києві

Зауважимо, що не усі портали прогнозують дощ для столиці на 6 серпня, адже meteofor.com пише про сильну хмарність і до +27 градусів, а weather.com — про зливу та до +25 градусів.

На вихідні, 9-10 серпня, синоптики не обіцяють дощів, буде помірна хмарність та сонячно. Повітря вдень прогріється до +25 градусів, а вночі охолоне аж до +15 градусів.

Нагадаємо, що народний синоптик прогнозує в Україні цієї осені аж три бабиних літа. Вже названо дати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні через зливи під загрозою жнива. Вже відомо, де врожай може зіпсуватись.