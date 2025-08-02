Кабину раздавило как скорлупу: серьезное ДТП с фурой под Одессой показали на фото

Авария произошла посреди дня на ровном месте

В Одесской области мужчине за рулем многотонной фуры стало плохо из-за чего произошла авария. Он въехал в припаркованные грузовики, а потому все обошлось меньшими разрушениями, чем могло быть.

Фотографиями с места происшествия поделились местные telegram-каналы. В частности "Одесса Инфо" пишет, что инцидент случился в районе Старых Маяков на трассе, соединяющей Одессу и Киев.

Особых деталей в сообщении не приводится. Известно, что водитель грузовика почувствовал ухудшение состояния, из-за чего потерял управление и врезался в припаркованные грузовики.

На фотографиях с места аварии видно, что удар попал на пассажирскую сторону, а саму кабину изрядно деформировало. На прицепе существенных повреждений не заметно.

О состоянии водителя не сообщается, однако видно, что очевидцы пытались вскрыть дверь с помощью ломиков.

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Как сообщалось ранее, водитель микроавтобуса в Словении устроил смертельное ДТП, в котором погибли пять пассажиров. Все они были гражданами Украины.

Также напомним, что 28 июля, в Киеве произошла страшная ДТП. Мужчина на машине влетел в пешеходный переход на Майдане Независимости.